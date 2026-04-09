山坡宅也能蓋電梯　他自創樓層權重法說服鄰居點頭

▲69歲王茂年為爭取自宅公寓蓋電梯，奮鬥了5年，如今能輕鬆上下樓，他笑說：「一切都值得。」

圖文／鏡週刊

新北市中和圓通路的山坡上開滿櫻花，一棟5層樓公寓外牆，裝上全透明玻璃電梯，69歲的王茂年站在電梯裡笑說：「來圓通寺爬山的人經過，都說我們房子變年輕了。」其實，這場電梯大作戰，王茂年奮鬥了5年，原因在鄰居出資比例一直談不攏，直到王茂年自創「樓層權重公式」，這才說服全體住戶簽字同意。

相較於平地的公寓，家住中和圓通路山坡地公寓的王茂年，面臨更多挑戰；由於房子在山坡地上，必須額外負擔「水土保持計畫」費用，「每戶同意戶雖要共同負擔約6萬元的簡易水保評估，現在回頭看，一切都值得。」他笑說，自家社區見證了「電梯魔法」。

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而這看似增加成本的工程，卻改變了房子的命運。「當初有位鄰居太太不同意蓋電梯，她想賣房子，開價1,250萬元，各家仲介都跑過一輪，就是賣不掉。」最後鄰居太太急了，趕快加入電梯案，願意出錢分攤，「電梯一完工，房子立刻以1,550萬元成交，比原來多出300萬元，每坪單價更從29萬元跳升到36萬元。」王茂年說。

「其實，民國100年鄰居就在討論蓋電梯，我那時覺得自己才60歲還很硬朗，不需要吧！」直到里長辦公室舉辦新北市「電梯特快車」說明會，王茂年抱著聽聽看的心態前往，該方案補助200萬元加上時程獎勵120萬元，總共320萬元，讓他很心動。

王茂年開心地找鄰居一起蓋電梯，卻陷入重重關卡。20戶的社區，按照新北市當時規定，必須100％所有權人同意，才能申請該方案。

他按下二樓的門鈴，鄰居卻打開報紙說：「新店這個案子，二樓出10％、五樓出40％，那我也要比照辦理！」住在五樓的王茂年盤算，「我出資40％是二樓的4倍？這不合理吧？」於是他自創一套「樓層權重公式」，二樓權重為1.1、三樓1.2、四樓1.3、五樓1.4，再按比例分攤出資費用。

山坡地住宅的法定建蔽率僅20％，看似受限的開發條件，卻給了電梯井更寬裕的空間，有更足夠的空地建造較大的電梯，電梯完工後，王茂年的住家每戶可分回1.81坪，也因此同樣是五樓公寓，王茂年足足比一般公寓多出近1倍的贈送面積。

而申請補助到手後，他先為每戶扣掉5萬元放在公基金，用於日後維護修繕電梯的費用，此外，也是考量電梯用電必須併入公電，「以前我們社區公電每戶只要繳10塊錢，電梯裝好後，公電帳單暴增到每戶好幾百元，所以我會去比較裝電梯前後的公電差額，採『差額補貼法』，由使用戶分攤，再退還給不使用的低樓層住戶。」王茂年說，這種做法雖然麻煩一點，但至少公平，大家不會抱怨。



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