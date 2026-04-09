蛋黃區老宅13支電梯齊發　72歲主委31萬撬動581萬增值

▲信義富台社區主委陳連壽是推動電梯自救的「雞婆」功臣，他挨家挨戶遊說蓋電梯，讓房屋大增值。

圖文／鏡週刊

72歲的陳連壽，每天早上出門買菜前，總會在樓梯口停一下，眼前那幾十階水泥階梯，成了他最遙遠的距離，「人老了，房子也老了。」他苦笑說。然而擔任管委會主委的他，靠著「雞婆」個性，為屋齡36年的信義富台社區增設13支電梯，且因加計電梯公設，每戶權狀面積多了1坪；證明自家老公寓不必等都更，原地續命也能翻身黃金屋。

走在信義富台社區的巷弄裡，陳連壽指著嶄新的電梯說：「以前老鄰居能不出門就不出門，膝蓋爬樓梯很吃力，現在按個鈕就到了。」老社區蓋電梯，彷彿為老宅裝上了翅膀，人和屋都滿血復活。

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這場改變的關鍵，是住戶的熱心，「有天鄰居阿嬌姐跑來找我，說民生社區有公寓裝了電梯，出入好方便。我們二話不說就去按門鈴，民生社區的住戶都鼓勵我們：『做啦！不做會後悔！』」陳連壽笑說，電梯不是買來的，是熱心人按門鈴談出來的。

靠著熱心爭取蓋電梯，但要達到同意門檻，最困難的也是人心。陳連壽挨家挨戶按電鈴，拿著計算機算給鄰居看：「增設電梯會產生約8坪公設，依法分回給同意戶，每戶權狀增加1坪；加上房價會因電梯上漲，這比買股票還穩！」

2021年信義富台社區申請北市府「整維得來速」B套餐，電梯造價500萬元，扣掉當時補助250萬元，8戶同意戶平均每戶出資31.25萬元。陳連壽原本權狀30坪，電梯完工後補登1坪，變31坪。根據實價登錄，該社區房價從每坪63.5萬漲到80.2萬，他的房子總價從1,905萬變成2,486.2萬，增值581.2萬。

「北市府從早期補助200萬，一路調升到2024年新規定策略地區享最高達480萬，而我們就位在加碼補助的景觀軸帶上。」陳連壽說，社區13支電梯已幾近完工，長輩們每天搭電梯下樓散步、買菜，老社區重新活了過來，這天他陪伴鄰居90歲的阿嬤坐輪椅出門，輕鬆按下電梯按鈕，「這不只是蓋電梯，是蓋一條讓長輩出門散心的路。」



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