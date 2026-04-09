嘉義市房價「又起風？」　新案爆衝單價5字頭網炸了

▲根據實登揭露，嘉義市某預售案單價再站5字頭，達53萬元，引發在地人熱議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義市房價起風了？根據實登揭露，嘉義市某預售案單價再站5字頭，達53萬元，引發在地人熱議。在地認為，最熱鬧的東區新案，5根指頭數的完，「供不應求才會導致房價飆升。」

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實登顯示，「華爾道夫」2月3樓戶，總坪數60.16坪，以總價2960萬元成交，換算單價53.3萬元，再度出現5字頭單價。至於嘉義市目前單價最高紀錄，仍是同社區2025年6月寫下的每坪57.19萬元，至今仍未被打破，引發在地人熱議「嘉義房價起風了嗎？」

▲「華爾道夫」2月3樓戶，再度出現5字頭單價，引發在地人熱議。（圖／翻攝自實價登錄官網）

除高價案持續撐盤外，市場上銷售中的新案也陸續反映區域行情。以今年3月開賣的「福德玖仰」為例，現場專案經理表示，該案目前均價約45萬元，至今已售出約20戶。

福德開發建設總經理吳旻勲表示，目前嘉義市整體新案行情普遍落在每坪40萬元上下，其中東區表現最為突出，尤其接近鬧區垂楊路一帶，新案成交單價已站穩5字頭，成為區域價格指標。

吳旻勲說：「嘉義市區不大，人口密度高，大面積素地極為稀缺，尤其超過400坪以上的完整建地幾乎難以取得，導致推案量長期偏低。目前東區整體新案供給量甚至『5根手指頭數的完』，市場呈現明顯供不應求，才會出現5字頭行情。」

▲嘉義新案供給量5根手指頭數的完，今年3月開賣的「福德玖仰」，9日動土。（圖／記者張雅雲攝）



辛旺國際總經理賴嘉君表示，現階段嘉義市區買盤仍以首購族為主力，主流產品以2房格局最受青睞，主因總價相對較容易負擔。不過3房產品除吸引首購升級客層外，也有不少原本居住透天的在地民眾，隨著年齡增長與生活型態改變，逐步轉向大樓產品，帶動換屋需求同步升溫。

此外，東區位於文化路與東市場商圈周邊的「民族國小西側公辦都更二期案」已正式啟動招商，由於基地條件稀有，又坐落市中心精華地段，被市場視為「地王級」開發案。招商投件預計4月底截止，目前已有不少建商表達高度興趣，後續房價表現備受市場矚目。

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