買房要揹26.7年！　房貸期數創史上新高





▲全國平均房貸期321期、換算26.75年，創下新高紀錄。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

全國平均房貸期321期、換算26.75年，創下新高紀錄。信義房屋專家表示，貸款期數持續創高有3大原因，包括30年房貸越趨普及、近來首購買盤比例提升、新青安40年房貸助攻。

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根據統計，2025年第3季全國平均房貸期數達321期，換算新的房貸族平均房貸26.75年，再度寫下歷史新高。

回顧過去，2015年全國的房貸年期首度突破平均20年，2023第3季新青安上路前1年平均房貸年期約293期，換算24.4年。

▲全國及七都平均房貸期數統計。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「貸款年期持數創高，有3大原因，首先是30年房貸越趨普及，二來是近來房市回歸剛需，首購比例提升，第三是部分年輕首購族群採用40年期的新青安。」

曾敬德表示：「一方面市場上首購比例高，銀行願意給30年期的房貸，另一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限，降低每月房貸負擔。」

曾敬德觀察：「不少民眾甚至希望手上多留些現金，投資其他金融資產，與長輩早年房貸利率7、8%，有錢就趕快還銀行的觀念大不相同。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「由於過去新青安被污名化為炒房兇手，因此下半年新青安屆期後政府研議中的2.0版，據傳將限縮申請條件和方案，可能會取消部分利率補貼、縮短寬限期。」

不過，葉沛堯表示：「普遍預期，40年房貸期限不會取消，只是增設門檻，顯示拉長貸款年限還是年輕人成功買房的重要因素。」

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