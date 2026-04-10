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左岸蜕變「新北信義區」！寶石敦岳佔領重新路角地　讓三重的寶石成為世界注目的建築焦點

【企劃特輯】

三重左岸近年來已成為三重討論度最高、發展前景最受矚目的城市板塊，隨著新北第二行政中心預計於今年底正式落成，這座象徵城市升級的重要地標，將帶頭點燃整個左岸區域的發展引擎，成為左岸紅利全面爆發的起點。與此同時，區域內過去林立的舊廠房也正加速轉型，陸續改建為企業總部與現代化商辦大樓，產業與辦公人口將大幅湧入。市場普遍認為，隨著行政中心與企業總部群聚效應逐步成形，三重左岸在不久的將來有望蛻變為「新北信義計畫區」，看準這股城市升級的巨大動能，近年來眾多建商紛紛進場推案，左岸房市熱度節節升高。

▲▼三重,左岸,大樂透,寶石敦岳,寶石建設,房產。（圖／業者提供）

早在十年前，寶石建設便於三重左岸精華地段推出指標豪宅「君品苑」。兩棟31層的古典建築規劃，位於光復路精華地段，至今仍是當地難以撼動的住宅地標。

只有寶石，能超越寶石！如今，寶石建設機構即將於三重左岸推出全新代表作「寶石敦岳」，3棟地上21層的古典大作延續「君品苑」所奠定的頂奢DNA，此次基地條件更顯卓越，超過1500坪的大基地坐落於左岸最精華的五谷王北街與重新路三面臨路地王，距離先嗇宮站僅約450公尺，步行約7分鐘即可抵達，交通與生活便利性兼備，並享多元公設及水岸豪景，豪宅條件一次到位。產品規劃上，除了延續一層3至4戶、雙面以上採光的均質格局，更特別推出 38坪的精緻戶型，使豪宅格局與現代家庭需求達到巧妙平衡。

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寶石建設機構在市場上擁有極高的品牌忠誠度與客戶黏著度，其過去作品在中古屋市場向來眾所矚目，甚至有許多住戶稱「一輩子只買寶石的房子」。過去寶石建設多以大坪數豪宅為主，客群多為具備雄厚實力的購屋族群；隨著時間推移，這些住戶的下一代逐漸成家立業，父母在協助子女購屋之餘，也希望下一代能延續對寶石品牌的認同。然而，現代家庭人口結構改變，居住空間需求不再如以往寬大。正因如此，「寶石敦岳」40坪以下的戶型，恰好成為世代傳承與自立成家的理想選擇。

負責代銷的海悅機構－海樺廣告股份有限公司表示，寶石建設機構近兩年陸續推出1期「寶石睿岳」與2期「寶石承岳」，兩案皆以中大坪數規劃為主。當時便有不少寶石住戶前來看房，希望為下一代購置婚房，但需求多集中在40坪以內。如今，3期「寶石敦岳」即將登場，讓許多客戶興奮表示：「終於等到了！」

▲▼三重,左岸,大樂透,寶石敦岳,寶石建設,房產。（圖／業者提供）

深耕三重40年的寶石建設機構，早已在城市天際線上留下無數經典地標。近兩年更是動作頻頻：首先在二重疏洪道右岸成功路推出1期「寶石睿岳」，中大坪數規劃加上最高單價直逼9字頭，一舉震動在地市場；隨後又在左岸興德路推出2期「寶石承岳」，45至58坪的均質規劃同樣深受市場青睞，尤其吸引重視生活品質、偏好純住家大戶社區的購屋族群，銷售表現十分亮眼。

▲▼三重,左岸,大樂透,寶石敦岳,寶石建設,房產。（圖／業者提供）

2026年，寶石建設機構即將推出的3期「寶石敦岳」，不僅延續品牌對建築品質與美學的極致要求，其基地條件更堪稱「寶石地王」。若從置產角度觀察，「寶石敦岳」座落整個左岸重劃區最精華的城市軸線。房市專家指出，三重左岸的發展脈絡將以新北第二行政中心為起點，逐步向北側街廓擴散，而靠近重新路的建案無疑是「左岸利多最先受惠的位置」。在城市升級浪潮席捲之際，「寶石敦岳」不僅是三重難得的地標建築，更是把握三重左岸未來價值的關鍵席位。

瞭解更多「寶石敦岳」https://go.hiyes.tw/8wvq3s

關鍵字：三重左岸大樂透寶石敦岳寶石建設房產

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