ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

建商按兵不動　全台展延開工件數暴增82％

▲▼高雄,地標,85大樓,信義房屋,房價 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近期中東局勢動盪。對高度仰賴進口建材的台灣營建業來說，當前正面臨物流延宕、成本墊高雙重壓力。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，建商愈來愈不急著開工。根據統計，2025年前3季全台展延開工總件數，與前年同期相比大增82.8%，專家表示，中東局勢動盪，對高度仰賴進口建材的台灣營建業來說，當前正面臨物流延宕、成本墊高雙重壓力，未來展延情況可能持續增加。

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！　專家揭「房價回檔」信號

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據內政部不動產資訊平台最新資料，2025年前3季全台展延開工總件數達4890件、展延開工總宅數4萬5777宅，與前年同期的2675件、2萬9638宅相比，展延開工總件數大增82.8%，展延開工總宅數也增加54.5%，增幅相當驚人。市場預期，去年第4季到今年上半年，展延情況還可能持續增加。

鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰表示，中東戰火若持續延燒，且短期內看不到停火跡象，後續恐進一步推升通膨壓力，從油電、民生物資到各項營建成本，都可能再往上墊高。在銷售、市場、成本三重壓力下，建商只好延後推案、放慢開工節奏。

賴正鎰直言，除成本走高，施工端也面臨材料到貨時間難以掌握、替代材料不易尋找等問題，導致部分工程進度被迫延後。再加上土石方去化問題至今仍未完全解決，營建廢棄物處理管道受限，連地下室開挖成本都持續攀升，讓愈來愈多建商乾脆選擇先按兵不動，以「展延開工」方式避開成本高峰。

賴正鎰進一步預警，未來預售市場將出現「供給極度有限」的新常態，且工期拉長將成常態。過去3年完工的建案，未來可能延長至4至5年，對推案節奏產生長期影響。

他指出，對自住族而言，工期拉長未必全然不利，工程款分期時間延長，有助降低短期資金壓力；但從整體市場來看，新成屋數量減少將推升其稀缺性，未來成屋價格有機會高於預售階段，資產保值性提高。

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，這波開工量急凍，蛋白區與人口外流區域將面臨更大壓力，在需求未明顯回溫前，部分區域恐出現去化速度放緩，甚至價格修正的情況，房市更呈現「區域分化加劇」。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲營建材料受中東戰火影響。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！　專家揭「房價回檔」信號

關鍵字：中東戰火建材成本展延開工房市供給房市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

看上小宅被長輩嫌：結婚生子怎麼辦？　專家建議自問3狀況

買房究竟要聽爸媽的還是聽自己的？近日有網友在買房知識家詢問，自己看上一間小宅卻被父母嫌棄空間太小，擔心未來結婚生子不敷使用，引發正反兩派激烈論戰。對此房產部落客建議可以先問自己三個問題。

3分鐘前

年薪320萬！新竹夫妻想買「近豪宅線」房　內行警告：別犧牲小孩

在央行第七波信用管制後，豪宅貸款成數通常不得超過三成，代表買方必須準備高達7成的自備款。就有一名在新竹工作的男網友表示，他和妻子年收入總共320萬左右，目前總資產約1950萬，好奇此資產貸款買「靠近豪宅線」的房子是否會吃力。對此，網友們看法兩極，有網友認為貸款只能貸三成，太拚了；但也有網友覺得此條件貸款「輕輕鬆鬆」。

39分鐘前

要買公寓頂樓？一票嫌爆2點　過來人推「觀察機能、鄰居」

最近有買房族表示，考慮購買沒有電梯的公寓頂樓（五樓），想了解有哪些優缺點。他表示自己只知道幾個好處，例如不用繳管理費、沒有公設、不會被樓上吵，好奇實際住過的人怎麼看。貼文曝光引發討論，有人認為價格便宜、採光好很值得，但也有人直言，最大問題就是「爬樓梯、漏水和未來轉手困難」。

46分鐘前

鼓山新案單價7字頭成交　在地一看：真的好貴！

全台房市買氣冷颼颼，高雄房價竟再現7字頭。根據實價揭露，鼓山區預售案「郡都巨蛋」13樓戶，成交單價再度站上7字頭，達72.06萬元，成為半年來高雄最貴單價，專家分析，該區地段精華，不過關鍵仍是「低總價才能撐高單價」。

3小時前

桃捷綠線北段將通車　沿線5年漲逾20%「1站還有1字頭」

桃園捷運綠線北段通車在即，沿線站點房價成為市場關注焦點。觀察北段7站點房價，G14蘆竹中正北站、G15a菓林房價漲最多，5年漲超過5成。而房價最親民的是G15水尾，大樓平均單價還在1字頭。

5小時前

建商按兵不動　全台展延開工件數暴增82％

房市買氣冷，建商愈來愈不急著開工。根據統計，2025年前3季全台展延開工總件數，與前年同期相比大增82.8%，專家表示，中東局勢動盪，對高度仰賴進口建材的台灣營建業來說，當前正面臨物流延宕、成本墊高雙重壓力，未來展延情況可能持續增加。

6小時前

雙北房價漲「人口往外散」　蛋黃區會擴大嗎？內行解答

隨著都市發展、房價上漲，很多人會往外圍住。近日有網友發文表示，觀察到雙北地區土地不敷使用，人口開始外移，加上政府與民間投資有往外圍移動趨勢。這讓他不禁好奇，傳統認知的雙北「蛋黃區」範圍，未來是否會隨著各項建設發展而不斷擴大？對此，信義房屋專家表示，不見得是擴大，但可能會有新的蛋黃區。

4/11 15:38

看準人口移入熱區需求　私小祭師生比1：7.5搶設校

少子化反成為私校助攻因素！台中有私小直接祭出1:7.5的師生比，相較公小1:15的師生比，更能照顧自家心肝。專家指出，這股「私校熱」也反映人口移動與住宅選擇的結構轉變。

4/11 14:00

代銷營收重挫45%　代銷大老吐實：台積電紅利1年全賠光

房市買氣急速降溫，第一線的代銷業成為重災區。高雄市代銷公會舉行第8屆會員大會，現場哀鴻遍野，理事長謝哲耀坦言，「前2年受惠台積電賺的代銷，這一年幾乎吐回去。」

4/11 12:00

台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

先前Netflix賣座影集《創造安娜》，劇中女主角謊稱是富二代，營造富豪千金的形象，藉此打入紐約名媛圈，騙了不少錢。最近南台灣也出現一個台版創造安娜，一名20多歲白姓女子自稱富二代，她向房東承租房子，利用房東對她的信任，沒付半毛錢就先入住，事後押金、房租全繳不出來，甚至還有債主上門討債。房東才發現她用各種身分到處詐騙長達7年，除了裝假千金，還利用妹妹的名字招搖撞騙，超過十多人受騙，目前受害者已報案。針對指控，本刊傳訊息給白女，截稿前未獲回應。

4/11 10:54

【門沒關快逃啊XD】2寶聽到媽媽叫還跑更快　結果兒子撿道具被包夾

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

總面積1.6萬坪！　環球旗下最..

蛋黃區會擴大嗎？內行解答

不敵電商！　運動用品店求生難「..

地主開價3.3億求售　在地憂：..

曾被漲租24萬逼走　行天宮體育..

居家微改造　無痛輕裝修迎接新生..

藝術玻璃像美術館　質感建材公開

打破坪數侷限，小坪數大改造提..

風水神布置：睡出事業新高度！

裝修糾紛不用怕　懶人包大公開

ETtoday房產雲

最新新聞more

看上小宅被長輩嫌：結婚生子怎麼..

新竹夫妻想買「近豪宅」房？ 內..

要買公寓頂樓？過來人推「觀察機..

鼓山新案單價7字頭成交　在地一..

桃捷綠線北段將通車　沿線5年漲..

建商按兵不動　全台展延開工件數..

蛋黃區會擴大嗎？內行解答

看準人口移入熱區需求　私小祭師..

代銷營收重挫45%　代銷大老吐..

台版安娜「假冒名媛」0元入住！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366