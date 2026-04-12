建商按兵不動　全台展延開工件數暴增82％

▲近期中東局勢動盪。對高度仰賴進口建材的台灣營建業來說，當前正面臨物流延宕、成本墊高雙重壓力。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，建商愈來愈不急著開工。根據統計，2025年前3季全台展延開工總件數，與前年同期相比大增82.8%，專家表示，中東局勢動盪，對高度仰賴進口建材的台灣營建業來說，當前正面臨物流延宕、成本墊高雙重壓力，未來展延情況可能持續增加。

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根據內政部不動產資訊平台最新資料，2025年前3季全台展延開工總件數達4890件、展延開工總宅數4萬5777宅，與前年同期的2675件、2萬9638宅相比，展延開工總件數大增82.8%，展延開工總宅數也增加54.5%，增幅相當驚人。市場預期，去年第4季到今年上半年，展延情況還可能持續增加。

鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰表示，中東戰火若持續延燒，且短期內看不到停火跡象，後續恐進一步推升通膨壓力，從油電、民生物資到各項營建成本，都可能再往上墊高。在銷售、市場、成本三重壓力下，建商只好延後推案、放慢開工節奏。

賴正鎰直言，除成本走高，施工端也面臨材料到貨時間難以掌握、替代材料不易尋找等問題，導致部分工程進度被迫延後。再加上土石方去化問題至今仍未完全解決，營建廢棄物處理管道受限，連地下室開挖成本都持續攀升，讓愈來愈多建商乾脆選擇先按兵不動，以「展延開工」方式避開成本高峰。

賴正鎰進一步預警，未來預售市場將出現「供給極度有限」的新常態，且工期拉長將成常態。過去3年完工的建案，未來可能延長至4至5年，對推案節奏產生長期影響。

他指出，對自住族而言，工期拉長未必全然不利，工程款分期時間延長，有助降低短期資金壓力；但從整體市場來看，新成屋數量減少將推升其稀缺性，未來成屋價格有機會高於預售階段，資產保值性提高。

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，這波開工量急凍，蛋白區與人口外流區域將面臨更大壓力，在需求未明顯回溫前，部分區域恐出現去化速度放緩，甚至價格修正的情況，房市更呈現「區域分化加劇」。

▲營建材料受中東戰火影響。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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