核心雙捷＋過橋即抵首都圈！北市1/2價「公園YOYO」造鎮精品宅　坐擁三重右岸無限綠海美景

▲「公園YOYO」規劃15層樓高、21至33坪2至3房，並採Art Deco英倫美學建築設計。（圖／翻攝自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

在全球城市發展的住宅趨勢中，位於「公園」周邊已成為頂級住宅的標準配備；新北市三重近年憑藉強大的交通優勢與水岸開發，躍升為房市交易熱區。在眾多推案中，位於三重右岸核心的「公園YOYO」，以「雙公園」景觀優勢、Art Deco英倫美學建築設計以及極具競爭力的總價帶，吸引大量「脫北」移民與在地換屋族的目光。

三重右岸優勢：住宅氛圍純粹、機能成熟

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三重重劃區發展各具特色，相較於商辦林立的左岸，「公園YOYO」所處的右岸區塊以純住宅區為主，生活環境相對寧靜且單純，而且此區坐擁強大交通路網，緊鄰台64線、新北環快及環河快速道路，並可透過國道一號與九大橋樑迅速連結台北市。





▲三重右岸坐擁強大交通路網，緊鄰台64線、新北環快及環河快速道路，迅速連結首都圈。

捷運方面，緊鄰桃園機場捷運與中和新蘆線交會的「捷運三重站」，具備「1站直達台北車站」與「一線通往桃機國門」的雙軌核心優勢。此外，社區更規劃了「專屬社區接駁巴士」，定時發車串連捷運三重站，實現不開車也能優雅出行的首都圈生活。

▲捷運三重站具備桃園機場捷運與中和新蘆線雙軌優勢，實現一站北車、一線國門的便捷生活。

雙公園環抱與400米完整學區：宜居生活典範

「公園YOYO」最受矚目的核心價值在於其無可取代的「雙公園」景觀優勢，基地正對千坪「二重公園」，該公園是三重第一座棒球主題公園，設有磨石子滑梯、軟墊跳格子等遊樂設施，視野開闊且充滿活力，非常適合親子活動。住戶不僅享有二重公園的近景綠意，更因地利之便，能越過公園綠帶遠眺廣達424公頃的「新北大都會公園」。

▲「公園YOYO」基地正對三重第一座棒球主題公園「二重公園」，相當適合家長帶著孩子去玩耍放電。

雙重綠海形成的「無限棟距」景觀，讓住戶在繁忙城市中擁有大片綠地簇擁的視覺享受，堪稱都會中的景觀首席。下樓即可隨時擁抱424公頃國際級城市綠帶，享受水岸景觀與各類大型戶外展演活動，為家庭客群提供翻倍的生活想像空間。

▲住戶下樓即可擁抱424公頃新北大都會公園，享受國際級城市綠帶與無限棟距景觀。

在教育機能方面，「公園YOYO」散步400米即達二重國小與二重國中，周邊也有幼教機構，從小到大、12年完整學涯近在咫尺。另外，尤其設有24小時兒科急診功能的「宏仁醫院」就在「公園YOYO」附近，更讓許多年輕首購家庭感到安心。

▲家長最在意的學區環境，校風優良的二重國小及二重國中皆步行範圍內，輕鬆解決孩子12年的就學接送問題。

房價補漲潛力：北市1/2價進駐新北第一環

在房價波動的時代，「地段」與「總價」是買房最優先考量的重點。現場經理指出，近來台北市新案單價動輒120萬至150萬元（如北投科技園區、北士科周邊），相較之下，擁有強大交通與景觀優勢的三重右岸，約7字頭房價展現極高性價比。

根據現場經理統計，已購客輪廓相當清晰，主要由兩大族群構成：一是以「北市客層」為主的移民，包含來自中山、松山、大安區的換屋族與首購族，對他們而言，這裡具備「北市1/2價」的絕對吸引力；二是看中鄰近「科技園區」地利的科技新貴。由於本案目前已近成屋，看得到品質且省去等待期，加上提供含裝潢可貸款8成的配套方案，讓這群理性的客群能以約2000萬元左右的適中總價，入主飯店級精品住宅，進而帶動強勁的補漲動能。

▲▼為了滿足住客對品質的追求，「公園YOYO」規劃挑高時尚大廳、兒童遊戲室及閱覽室、瑜伽空間等多樣飯店級精品公設。圖片皆為3D模擬圖。

頂級結構建材：飯店式規格品質生活

在建材配置部分，「公園YOYO」展現了高度誠意。結構採用連續壁工法並打至岩盤層，保障建築穩固；住家配備德國太格降噪木地板、錦鋐氣密窗搭配台玻6+5mm膠合玻璃、APD電子鎖、德國GreenWeb抑菌防霾紗窗等精品建材。此外，社區配備全棟光纖到府、電動車位預留線，電梯更配有地震感知器。

在防疫與淨水方面，裝設Studor排水通氣系統，並結合Honeywell外管、長庚活水與櫻花廚下淨水器三道防護。衛浴與廚具選用日本TOTO衛浴、四合一暖風機及櫻花精品廚具並附品牌嵌入式洗碗機，打造高品質生活。

▲▼「公園YOYO」使用多樣頂級建材打造舒適生活，並提供含裝潢可貸款8成的配套方案。圖為實品屋規劃空間。

四案造鎮計畫：規模效應帶動資產價值

「公園YOYO」規劃為15層樓高、21至33坪、2至3房格局。本案為家河建築在該區約1000戶造鎮計畫中重要一環，聯動「自由綠洲」、「萊茵水花園」與「公園66」。隨著四案住戶預計將於同時期陸續入住，人潮可望帶動在地商業發展，加上周邊商圈如中正北路、愛買與CITYLINK百貨機能，規模效應更將成為房價增值的有力支撐。

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接待中心：新北市三重區水漾路二段

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