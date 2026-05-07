男友爸媽準備婚房！「裝潢家具全包」要給驚喜　她愣：可以接受嗎

▲長輩決定了家具和裝潢。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，男友的家人有準備婚房，但裝潢與家具全由男方父母出資並決定。長輩說是因為想給驚喜，而男友對細節也一問三不知，這就讓她覺得怪怪的，同時無法理解，為何不能等她住進去再添購家具？貼文曝光後，引起討論。

裝潢家具全包！男方父母稱要給驚喜

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這名女網友在Dcard上，以「可以接受未來住的房子家具裝潢都沒看過嗎？」為標題發文，提到男友父母提供名下的其中一間房當兩人婚房，但裝潢與家具皆由長輩挑選。目前男友只給她看過格局圖，對細節一問三不知，他認為長輩出資，就隨他們決定，並稱父母不透露細節，是為了給原PO驚喜。

她願意負擔費用，不解為何不能挑家具

但原PO接著表示，對未來住處一無所知，實在讓她感到害怕，同時也覺得男友對生活太不用心。她坦言，自己願意出錢負擔家具費用，但長輩卻堅持將此當作驚喜而全權作主。雖然男友說入住後可以再另外更換，但她認為這樣等於花兩次錢，為何不能讓她自己選擇？她也補充，她自己其實有房子了，只是男友不願搬到她所在的縣市，也不想一起買一間，所以才有現在的狀況。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「對，沒出錢的你只能接受」、「可以自己買一戶，想怎麼弄就怎麼弄」、「主要是那是他們的房子，只是給自己兒子住，當然裝潢不用問外人意見啊」、「他們可能覺得以後結婚的人也不一定是你吧」、「自己貸款、自己裝潢，這樣就可以完全控制」。原PO後來覺得，她不必因為免費就接受自己不喜歡的地方，未來可能也不會結婚了，畢竟最大的問題其實還是在男友身上，既然對方不願搬到她所在的城市，她也沒必要搬過去。