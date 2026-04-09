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少子化逆勢設新校　台中2區「人口淨流入」帶動房市

▲▼ 旭日國小預定地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲烏日區也緊接啟動「旭日國小」新建計畫，圖為預定地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

少子化仍持續增設新校區？台中市總人口數將破287萬人，而人口淨流入區如北屯、烏日都有校區新建計畫。專家透露，人口與房市往往呈現同步增長，用學校「綁定」自住6年，成為帶動新建案買氣的關鍵之一。

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台中市人口將突破287萬人規模，近年市府鎖定人口淨流入熱區，積極推動新設學校，補強新興重劃區教育量能。其中，包含北屯區「松強國小」、「南興國中小」，而烏日區也緊接啟動「旭日國小」新建計畫。

根據台中市民政局統計，近1年烏日區三和里人口增加749人，年增率約6.9%，為全區成長最多的里別。隨著高鐵特區持續開發，包括「D-ONE第一大天地」商場、住宅案與商辦大樓同步推進，持續吸引彰化、南投及雙北人口移入，人口成長動能仍具延續性。

目前烏日區內學童主要仰賴「旭光國小」，近年已出現滿額壓力。為因應需求，市府已於去年公告，將於三和里文小4用地興建「旭日國小」，基地位於三榮路與三榮三路口，鄰近烏日親子館與公兒九公園，預計於2029年完工。

旭日國小預定地周邊已有「微笑世界」、「登陽川匯」等社區，近1年成交單價約落在45萬元上下，而龍建設「園臻邸」則站上單價55萬元水準。

而「烏日王」櫻花建設，粗估已完工社區、在建工程與庫存土地就有13場。市場關注焦點落在即將公開的預售案「櫻花心綻」，基地距離旭日國小步行約5分鐘，主打2至3房產品，鎖定自住買盤。

德業地產總經理黃博盛分析：「烏日高鐵生活圈的主力買盤，以外來客佔大宗，很多都是彰化、南投的置產或自住客，因房價基期低而且靠近市區，成為入主台中的首選。」

▲▼ 旭日國小預定地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前烏日區內學童主要仰賴「旭光國小」，近年已出現滿額壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：台中烏日旭日國小人口增長房市

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