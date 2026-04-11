代銷營收重挫45%　代銷大老吐實：台積電紅利1年全賠光

▲房市買氣急速降溫，第一線的代銷業成為重災區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣急速降溫，第一線的代銷業成為重災區。高雄市代銷公會第8屆會員大會，現場哀鴻遍野，理事長謝哲耀坦言，「前2年受惠台積電賺的代銷，這一年幾乎吐回去。」

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根據財政部統計，2025年整體不動產業營業額大幅縮減約3500億元，其中代銷業營收重挫達45%，謝哲耀在會員大會上表示，南部不僅接案量急凍，連既有案場也面臨銷售停滯壓力，代銷業資金鏈緊繃情況浮上檯面。以高雄預售市場為例，1月成交量較去年同期衰退44.6%，呈現「冷上加冷」態勢，整體市場已進入高度觀望階段。

不具名業者透露，南部已有中大型代銷公司，單年度虧損分別高達3000~5000萬元，主因手上握有4~5案，在去年一整年銷售不如預期下，廣告、人事與接待中心等固定成本持續燒錢，「如果又搭了豪華外接待中心，一整年隨便就虧掉3000萬元。」

至於中小型代銷公司，壓力同樣沉重。謝哲耀指出，小型公司多採單案操作，平均虧損約落在100~200萬元，金額雖不比大型業者燒錢，但對資本較薄弱的小型代銷而言，已被迫暫停接案。

▲高雄預售市場1月成交量較去年同期衰退44.6%，呈現「冷上加冷」。（圖／記者張雅雲攝）

中華民國不動產代銷全國聯合會榮譽理事長黃炯輝建議，中央銀行在「不動產放款集中度」計算上應進行調整，分子應排除社會住宅貸款、青年安心成家貸款，以及政府機關如學校、醫院等公共建設相關承包工程之建築融資，以更精準反映市場風險，避免政策性資金被納入管制，影響整體資金流動。

尤其對人口外移明確的行政區，應直接放寬第2戶貸款成數至8成，以恢復市場基本的流動性與交易量。不少業界人士認為，此舉並非刺激投機，而是回應實際需求，有助吸引自住及長期置產族群進場，穩定區域房市發展，以免成一攤死水。

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