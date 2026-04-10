仁武成高雄房價外溢第一圈　八卦寮2字頭價撐買氣

▲左營、楠梓房價拉高後，不少原本鎖定北高的購屋族，轉向總價較親民的仁武八卦寮購屋。（圖／東森房屋高雄仁武加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價持續墊高，左營、楠梓房價站上高檔後，購屋族開始尋找價格相對可負擔區域，仁武八卦寮生活圈成為買氣外溢第一圈的購屋熱區，即使信用管制壓抑整體交易量，專家指出，八卦寮10年內大樓仍有2字頭房價，支撐剛需買氣。

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東森房屋高雄仁武加盟店經理羅斐修表示，八卦寮生活圈位於仁武核心地段，主要沿仁雄路、八德中路發展，區內已集結多家知名連鎖品牌，生活機能成熟。

▲八卦寮生活圈位於仁武核心地段，主要沿仁雄路、八德中路發展。（圖／東森房屋高雄仁武加盟店提供）

尤其左營、楠梓房價拉高後，不少原本鎖定北高的購屋族，轉向總價較親民的仁武，加上八卦寮生活圈緊鄰澄德重劃區，隨重劃區新案持續推出，吸納不少外溢到仁武的剛性需求買盤。

羅斐修表示，過去仁武以透天產品為主，但近年隨著市場需求轉變，大樓供給明顯增加，目前八卦寮新案呈現透天與大樓約各半的格局。

▲仁武買氣結構出現變化，投資客幾乎退場，主力轉為自住需求。（圖／東森房屋高雄仁武加盟店提供）

羅斐修說：「地坪20多坪的社區型產品，總價約落在1800~2000萬元，具店面功能或配備電梯的透天，總價可高達3000~6000萬元。八卦寮新大樓單價已站穩2字頭，部分個案達3字頭；10年內中古大樓均價落在26萬元上下。」

儘管第七波信用管制後買氣降溫，市場交易量明顯縮減。羅斐修分析，目前成交量較管制前減少約6成，但價格修正幅度有限，中古屋主因早期取得，房價基期較低，約有1~2成讓利空間，新案則受限於土地與營建成本，價格仍維持高檔。市場買氣結構也出現變化，投資客幾乎退場，主力轉為自住需求，購屋族對總價與貸款條件更加敏感。





▲東森房屋高雄仁武加盟店經理羅斐修表示，仁武在盤整期維持一定買氣，關鍵在於區位優勢與人口紅利。（圖／東森房屋高雄仁武加盟店提供）

羅斐修分析，仁武能在盤整期維持一定買氣，關鍵在於區位優勢與人口紅利。仁武位於左營、楠梓、橋頭與三民交界，交通動線完整，通勤便利，加上近年人口持續正成長，帶動穩定居住需求，使區域房市具備基本支撐力。

而且之後還有航太園區及不少高新產業進駐，搭配高鐵左營站與楠梓產業園區效應，仁武仍具備承接外溢買盤的優勢，短期雖處盤整階段，但在剛性需求支撐下，房市表現仍相對穩定。

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