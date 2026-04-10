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曾被漲租24萬逼走　行天宮體育用品老店熄燈「二代吐內幕」

▲▼ 名屋體育 。（圖／記者項瀚攝）

▲行天宮商圈「名屋體育用品店」擁近50年歷史，7年前搬到民權東路二段，如今要結束營業了。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

行天宮商圈「名屋體育用品店」擁近50年歷史，要結束營業了，清倉促銷中。二代老闆受訪分享收攤原因，也回應7年前的「被漲租逼走」事件內幕，並坦言：「幸虧當時我沒硬著頭皮續租，不然賠更慘！」

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「名屋體育用品店」擁近50年歷史，過去開在松江路上，2019年時結束營業，當時媒體報導主因是租金從原36萬元，暴漲到60萬元，才被逼走了。

之後，「名屋體育用品店」搬到附近、民權東路二段上繼續營業，店面規模從室內實坪約50坪縮小到約20坪，搬家至今也過了約7年，這回確定要收攤了，限時清倉特賣到6月底，再網上引發熱議。

《ETtoday新聞雲》採訪到名屋體育用品店」二代鄭老闆，52歲獨子，27年前接手家中事業。他談到當初的「漲租事件」，他說：「房東來跟我談，說日本藥妝品牌要租約60萬元，看在我是40年老租客的份上，租金從36萬元漲到約50萬元就租我，但這價格租不下去，只能離開。」

鄭老闆說：「過去房東一直跟我簽短約，他應該也一直在看，有沒有其他願意出更高價的租客，這沒有錯、我也不會怪他，若我是房東也會如此，誰會與錢過不去？」

「現在回頭來看，我反而慶幸沒有硬著頭皮租下去！」鄭老闆回憶：「2020年後陸續發生疫情爆發、樓上蒙古烤肉失火，當時若承擔那麼高的租金繼續做，肯定賠慘了。」

▲▼行天宮旁「名屋體育用品店」開店38年，傳因漲租營業到6月底將撤離。（圖／記者黃靖惠攝）

▲「名屋體育用品店」過去在松江路開了近40年，7年前才搬到現在的民權東路二段新址。（圖／ET資料照）

搬到新址後生意如何？為何決掉要收攤了？鄭老闆表示：「現在店面雖然租金便宜，每月僅6萬多元，但人潮量當然不及從前，格局也沒那麼好、商品沒辦法擺太多，生意比過去差了10倍。」

鄭老闆接著表示：「這2年生意尤其差，主要就是受到電商崛起的影響，非常難做，甚至還虧一點點，而且沒有請員工，時間完全被綁住，加上身體也不好，因此決定就退休了，做了大半輩子的行業，我也相當不捨。」

▲▼ 名屋體育 。（圖／記者項瀚攝）

▲「名屋體育用品店」的創辦人鄭太太在店裡幫忙 。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：名屋體育用品店體育用品店清倉打折歇業倒了行天宮租金漲租

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