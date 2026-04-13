估花蓮市房價「跌完了」　在地房仲：今年買氣回溫1成





▲花蓮資深房仲觀察，剛需買盤慢慢出現，觀察今年花蓮市買氣回溫1成。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

「前年919後，花蓮市中古屋房價下跌5~10%，但今年已無下跌，相信未來也難再跌了。」花蓮資深房仲觀察，房市已沉澱1年多，加上房價下跌的預期心理漸漸消失，剛需買盤慢慢出現，今年買氣回溫1成。

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前年919央行祭出第七波選擇性信用管制，房市進入寒冬，但歷經1年多的沉澱，也隨著2026年Q1央行「微放寬」，部分區域買盤看似有些微回溫，剛需客戶開始出手了，不僅限於六都市中心蛋黃區，花蓮市也出現這樣的現象。

東森房屋花蓮中山加盟店東王旭峰觀察：「今年花蓮市買氣大約回升1成左右，買盤全都是剛性需求客戶，在地客約占7~8成，包括年輕人買房成家以及換屋族，此外也有部分客戶是想搬到花蓮退休。」

至於價格方面，王旭峰表示：「前年919後，花蓮市中心預售房價受到工料成本高昂，房價幾乎沒有下跌，中古屋則下滑5~10%，但今年已無繼續下探的狀況，而這也是遞延性買盤漸漸出籠的原因。」

▲王旭峰觀察，今年花蓮市房價已無繼續下探。（圖／東森房屋提供）

此外，王旭峰觀察：「這1年多來房市不景氣，花蓮市房仲店頭並無大規模的收店潮，頂多都是店家合併，像是本來開2家的店東合併變成1家，大家都是先撐著，期待買氣回溫的時刻。」

王旭峰指出，花蓮房市以花蓮市與吉安鄉為兩大交易熱區，兩地地理位置相鄰，但整體房價水準仍以花蓮市略高。其中，精華區新建案成交單價大致站穩每坪33至35萬元區間，2房產品總價多落在900萬至1100萬元之間；若為屋齡5年內的新成屋，單價則約有1至5萬元的價差，整體差異不算明顯。至於中古華廈與大樓產品，行情約落在每坪16萬至22萬元。

另一方面，吉安鄉則以黃昏市場與北昌商圈周邊最具指名度，生活機能表現相對成熟。區內新建案單價約落在每坪25萬至28萬元，2房產品總價約800多萬元即可入手；中古華廈與大樓單價則約在每坪14萬至18萬元之間，若以總價500萬至600萬元預算，已有機會購入3房產品。





▲王旭峰指出，花蓮房市以花蓮市與吉安鄉為兩大交易熱區。（圖／東森房屋提供）

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