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不敵電商！　運動用品店求生難「近2成倒店收攤」

記者項瀚／台北報導

全台運動用品店19年來收了近2成，業者感嘆：「小型運動用品店的榮景不再，還會倒更多！現在很多僅存的店家都是自有店面，省去租金成本才有獲利空間，運動用品市場就是電商、大型業者的天下。」

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▲▼行天宮旁「名屋體育用品店」開店38年，傳因漲租營業到6月底將撤離。（圖／記者黃靖惠攝）

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▲全台運動用品店19年來收了近2成，業者感嘆：「還會倒更多！」（示意圖／ET資料照）

據財政部資料，全台「運動用品及其他器材」家數從2007年統計以來的2178家，之後呈現下降趨勢，最新2026年資料剩下1816家，19年來收攤了17%。

一位開業逾30年的運動用品業者表示：「1990年代運動用品相當輝煌，當時競爭沒那麼激烈、消費者需求極高，尤其是Nike熱門款、Gordon非常夯，通路商利潤都是加了好幾成上去。」

他表示：「到了2010年左右，雖然榮景大不如前，但認真經營還是賺得到錢，當時陸客多，他們買東西是很阿莎力的，進店試了、就是會買，一次都買一大袋。」

他接著表示：「但到了2019年，陸客無法來台，生意受到很大衝擊，更可怕的是電商崛起，實體店面根本比拼不過，生意變得相當慘淡。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲運動用品店家數呈現明顯衰退。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

他觀察：「運動用品市場就是電商、大型業者的天下，像是迪卡儂這種，品項多、吸引大量人潮，生意相當好，我們這種獨立經營的小店實在難以生存，而我們也轉型在網路上賣，但又賣不贏真正會搞電商的人。」

他說：「未來台灣運動用品店一定會越來越少，光我身邊就有很多朋友最近也要收了，僅存下來的店家，大部分都是自有店面，沒有租金壓力。」

▲▼迪卡儂。（圖／資料照）

▲業者感嘆：「運動用品市場就是大型業者、電商的天下。」（示意圖／ET資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「過去獨立運動用品店在社區、學校、運動場館、夜市等地林立，但隨國際品大舉進軍台灣，最夯的貨一定是發給品牌直營店、形象店，接著還有摩曼頓、Outlet購物中心，使得獨立運動用品店的需求下降，難創造好的生意表現。」

黃舒衛表示：「在需求量下滑、手上缺乏明星商品之際，要遇到租金成本走升、少子化、電商等課題，社區型及地區型的運動用品店確實面臨很大的生存壓力。」

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關鍵字：運動用品店倒店家數減少生意連鎖黃舒衛

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