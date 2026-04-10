租金報酬僅0.5%！　生技公司斥2.4億買鼓山夾娃娃機店

▲高雄夾娃娃機店1月出現轉手交易，總價2億4388萬元，投報率比定存還低。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

夾娃娃機店竟賣出2.4億元天價！富邦凹仔底BOT案「高雄之星」如火如荼趕工中，正對未來漢神3館的店面，1月成交，月租金11.5萬元、投報率僅0.5%，甚至輸定存利率。信義房屋專家表示，BOT案開幕後將成高雄最強百貨商圈，吸業者先卡位。

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「夾子園娃娃機主題遊樂園」位於鼓山區大順一路，《Google Maps》顯示，2024年已開店，根據實登顯示，1月出現轉手交易，該店地坪136.73坪、建坪83.82坪，總價2億4388萬元，並備註土地價款2億4258萬元、建物130萬元。」換算地價177.4萬元。據查，買家為中部生技公司。

▲大順路上有富邦BOT案「高雄之星」與未來的漢神3館，吸引業者插旗。（圖／記者張雅雲攝）

該店目前均正常營業，門口還PO出徵才廣告。根據租賃實登顯示，月租金11.5萬元，租期至2031年3月31日，換算投報率0.5%，甚至還輸給目前約1.7%的1年期定存利率。在地仲介研判，買方看中的不是租金報酬率，而是大順路沿線地價補漲空間，若能持續整合周邊透天，地價還能衝高。

▲大順一路有輕軌愛河之心站，可串聯義享天地、漢神巨蛋，軸線將成為高雄最強百貨商圈。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋凹仔底公園店專案經理潘姵縈表示，大順路上有富邦BOT案「高雄之星」與未來的漢神3館，以及輕軌愛河之心站，可串聯義享天地、漢神巨蛋，大順路軸線將成為高雄最強百貨商圈，對周邊地價的推升效果相當明顯。

該店位於大順一路，與農16僅一條大順路之隔，雖然正對農16、共享商圈的百貨與生活機能，但因屬於舊聚落型態，不是新重劃區，街廓與市容條件具落差，長期以來大順商圈地價明顯低於農16精華地段。

▲大順一路娃娃機店交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

潘姵縈分析，大順商圈透天屋齡偏高、土地使用分區複雜，加上整體街景與規劃不若農16整齊，地價落在每坪150~180萬元，與農16地價動輒250~300萬元以上行情形成明顯價差。不過，大順路沿線舊聚落店面具備門面與廣告效益，未來漢神3館開幕後，在人潮帶動下，也有機會吸引一線連鎖品牌承租，租金還有續揚空間。

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