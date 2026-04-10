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總面積1.6萬坪！　環球旗下最大車站型商場2年內開幕

▲▼ 冠德 。（圖／記者項瀚攝）

▲冠德董事長馬志剛（左）出席「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

環球購屋中心進駐高雄車站，面積1.6萬坪，預計2年內開幕，該商場為全台9座環球中第二大規模、車站型商場最大規模。事實上，冠德在高雄大有斬獲，去年才剛拿下高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案，將興建3大棟住宅、商辦大樓。

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環球購屋中心Global Mall今（10日）與國營臺灣鐵路股份有限公司共同舉行「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮，宣布由取得高雄車站商場經營權。

冠德董事長馬志剛表示：「本案為Global Mall環球購物中心與臺鐵第4個合作的案子，將打造為旗艦店，將環球20年累積的資源投入下去，預計明年底亮相，並與緊鄰的高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案整密配合。」

▲▼ 冠德 。（圖／記者項瀚攝）

▲本案為ROT案，商場面積約1.6萬坪，是Global Mall環球購物中心現有8座商場中 。（圖／記者項瀚攝）

環球購物中心副總白進堂表示：「本案為ROT案，商場面積約1.6萬坪，是Global Mall環球購物中心現有8座商場中，規模排行第2大，僅次中和的2.3萬坪。同時，本案也是環球車站型商場最大規模。」

Global Mall環球購物中心現有8座商場中，有2座為全客型購物中心，包括中和、屏東館。另外6座車站型商場則包括，板橋車站、南港車站、新左營車站、桃園A8、林口A9、桃園A19。

臺鐵公司表示：「高雄車站具雙鐵共構優勢，每日約6萬人次旅運，未來將結合交通、餐飲與休閒服務，引進民間創意，完善車站機能與服務品質，並透過第一環圈公辦都更，帶動周邊區域發展，重塑高雄車站門戶意象，落實車站即生活。」

至於高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案，該案由冠德在去年9月拿下，預計投入95億元，將興建3大棟建物，樓高規劃22~31層的住辦、商辦大樓，預計2035年完工。

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關鍵字：冠德環球環球購物中心Global馬志剛高雄車站臺鐵

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