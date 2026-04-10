全台最高住宅洗牌中　3大「摩天神案」地位將動搖

▲台灣住宅建築以「遠雄THE ONE」267.6公尺、68層穩居住宅制高點（圖／記者張雅雲攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣住宅建築持續向天際線挑戰高度極限，南台灣以「遠雄THE ONE」267.6公尺、68層穩居住宅制高點，以近期最火熱的大陸男星張凌赫190公分身高來說，要堆疊141次，中部則有南屯區新美齊與允將攜手，新案規劃達201.8公尺蓄勢待發，北台灣目前則由新莊「遠雄九五」以184.4公尺稱霸。

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北中南目前已知最高已落成住宅，南台灣以「遠雄THE ONE」267.6公尺最高，中部則由豪宅一哥聯聚「瑞和大廈」稱霸，建物高度為172.1公尺，北台灣則由「遠雄九五」以184.4公尺長年稱霸。

不過隨著危老改建與都更案推進，北台灣與中台灣有望洗牌，包含宏盛建設於北投石牌路二段主導的「石牌142」，樓高將達216.4公尺，規劃58層。台中則是於南屯區新美齊與允將攜手，新案規劃達201.8公尺蓄勢待發。

▲中部最高住宅則由豪宅一哥聯聚「瑞和大廈」稱霸，建物高度為172.1公尺 。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察三大都會區發展脈絡，高雄近年在亞洲新灣區建設、產業投資帶動下，成功吸引大型開發商進駐，「遠雄THE ONE」主打景觀與稀有性，成為指標豪宅。

台北市則因土地稀缺與開發飽和，高度成長相對受限，但在精華區仍持續透過都更與危老改建釋出新案。不過，未來包括國賓大飯店危老改建案，也已規劃推出超過200公尺的雙塔住宅，將為台北市天際線再添變數。

至於台中市，近年受惠於人口淨移入與重劃區開發，住宅市場快速擴張。尤其南屯區新案由新美齊與允將建設合作開發，規劃高度達201.8公尺，已被視為挑戰中台灣住宅新高的重要指標。

▲雙北目前則由「遠雄九五」長年稱霸住宅最高樓 。（圖／資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛則用「樓層別效用比」來看，他表示：「越高的樓層單價、租金都會越高，這是無法挑戰的原則，一樣的總容積，高度拉越高，代表單一樓層的面積就越小，隱含單層戶數單純或總價變低，都有利用銷售。」

黃舒衛認為：「尤其現在綠建築、綠容率都強迫建商在降低建蔽率、拉高綠地比，等於建築基地越來越小、高度將越來越高，這是大環境趨勢。」

針對高樓住宅趨勢，《住展雜誌》發言人陳炳辰也提出不同觀點。他指出：「高樓住宅雖具備地標性與話題性，但市場接受度仍取決於總價門檻與實際需求結構。」

陳炳辰分析：「雖然高度可以創造景觀優勢與稀有性，近年建商在高樓產品設計上已有調整趨勢，包括縮小單戶坪數、強化公設與服務，甚至導入飯店式管理，以降低入手門檻並提升產品吸引力。高樓化確實是都市發展趨勢，但並非所有區域都適合複製此模式，仍需回歸區域供需、人口結構與購買力，才能真正轉化為成交動能。」

▲專家認為現在綠建築、綠榮率都強迫建商在降低建蔽率、拉高綠地比，等於建築基地越來越小、高度將越來越高，這是大環境趨勢。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



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