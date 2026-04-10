買房找「房仲男友」仲介費被照收！她傻了　同行吐實話：都沒錯

▲原PO找男友看房，對方仍收仲介費。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她因為準備買房，所以便請在做房屋仲介的男友幫忙。不料兩人談及仲介費時，卻出現分歧，男友主張這筆錢是應得報酬，但她則期盼對方能退還部分費用，針對這個狀況，大家怎麼看待？貼文曝光後，引起討論。

男友堅收仲介費！稱找別人一樣要付

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這名女網友在Dcard上，以「男友房屋仲介費」為標題發文。原PO表示，男友是房屋仲介，兩人已有共度未來的共識。近期她打算買房，便請對方幫忙物色，不料談及仲介費時，男友認為這筆錢是自己應得的報酬，並直言就算她找其他房仲，一樣得支付費用。

盼男友退款或幫忙！

聽完男友說法後，原PO心裡卻有不同想法。她認為，男友可以等仲介費下來時，退一些給她，或者是幫幫忙。對於兩人不同的想法，她也想知道大家是如何看待的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「應該給你打折吧，不然你找外面的人就好，特地給他業績幹嘛」、「我個人想法就我的觀念會是男方主動提退一些仲介費，女方會提跟別人賺不如給自己人賺，顯然你們兩個不是，一個想拿好拿滿，一個想利用對方占對方便宜」、「那你就不要找他啊」、「免費的最貴，親兄弟也要算明帳」、「可以打折，也可以找其他房源看看」。

也有網友表示，「身為一個仲介，要認真去探討一些問題。今天掛名在公司底下，如果他用公司的資源幫你找房子，結果私自成交，背信，公司如果知道他會被求償。那如果他不收你仲介費，公司也必須了解原因。我個人覺得雙方都沒錯，只是要去理解細節」、「就算是你男友不收仲介費，他任職的公司也要收啊」、「仲介費是公司收的，不是業務的好嗎」。