房子蓋錯地段！夫婦5個月才知「地是別人的」　整棟遷移100公尺

▲夫妻接到電話才得知，原來房子搭建地點蓋錯地段。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一對夫婦原本期盼在維多利亞州鄉下過上悠閒生活，沒想到辛苦蓋好的組合屋卻是建在別人家的土地上，且時隔5個月才接到相關通知得知此事。兩人最終動用卡車把整棟房子朝旁邊平移約100公尺，這才把房子挪動到正確地段。

接到電話 才知房子蓋錯地段

[廣告]請繼續往下閱讀...

這對苦主是梅蘭妮與大衛穆爾夫婦（Melanie and David Moor），他們在墨爾本以西約2小時車程處買下一塊2公頃土地，並在2024年3月搭建組合屋，完成電力與水管鋪設，要來迎接新生活。夫妻倆身體欠佳，分別患有自體免疫與肝臟疾病，搬來鄉間本意是想「放鬆一下，並在家辦公」。

怎料同年8月，他們接到當局一通要求停止施工的電話，這才得知房子搭建地點蓋錯地段，「我們實際上擁有的是隔壁的那塊地」。梅蘭妮回憶，當時土地邊界標示極度不明，「這簡直是一場噩夢」。

真的「搬家」 房子遷移約100公尺

為了解決眼前的狀況，兩人在4月2日雇請卡車，把整棟房子搬遷挪移約100公尺至正確地段，並暫居在露營車，等待房子重新固定，並支付費用連接電力、供水等。

儘管如此，但兩人仍對於住處總算安頓在正確位置感到慶幸。梅蘭妮直言，「看到卡車載著房子移到正確地點時，心裡真的鬆了一口氣」。