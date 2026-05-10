客廳裝潢大洗牌！　專家揭租客最在意「這2處」

▲遠離電視的現象在年輕世代蔓延，不僅家電產業結構改變，連房地產的挑選標準與室內設計也正迎來大洗牌。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



記者張方瑀／綜合報導

你能想像家裡的客廳沒有電視嗎？隨著「遠離電視」的現象在年輕世代蔓延，不僅家電產業結構改變，連房地產的挑選標準與室內設計也正迎來大洗牌。例如，以前租客在意電視插座的位置，現在卻更常有人提出想要「廁所裡」有插座，以便如廁時一邊充電玩手機。

年輕人不再買電視 29歲以下單身男性「4成家裡沒電視」

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根據日本內閣府調查顯示，29歲以下單身男性的電視普及率僅剩58%，相當於每10人就有4人過著「沒電視」的生活。單身女性也呈現相同趨勢，年齡層越低，普及率就越低。對比2005年高達96.8%的持有率，電視在過去20年間已迅速從年輕人的家中消失。

受訪的20歲女性表示，自從8年前搬家時丟掉電視後，全家人都改用手機看自己想看的內容，不僅省下電費，更發現根本不需要電視。一名30多歲的女性也直言，電視壞掉後就沒再買新的，現在都用電腦或iPad取代；另一位女性則因新家空間有限，選擇優先擺放冰箱與洗衣機，直接捨棄佔空間的電視與電視櫃，讓房間更寬敞。

日本製電視輝煌不再？大廠紛紛縮編轉型

這股趨勢也重創了曾經橫掃全球的「日本製造」電視產業。日立製作所與東芝早在2012年便終止國內生產；松下（Panasonic）亦在縮減電視事業規模，並於今年4月起將歐美市場的銷售委託給中國家電大廠，致力於改善收益狀況。

房產專家觀察發現，現在許多家庭將原本擺放電視的空間改為寵物屋或家具，甚至有民眾反應，家裡沒電視後，家人的對話反而變多了。以前大家聚在一起吃飯卻只盯著螢幕，現在則是專注於用餐與交談。

找房條件大變革 租客比起家電更在意網路速度

「遠離電視」也深刻影響了房地產市場。普林西普住宅總研所長上野典行指出，現在學生或單身族租屋時，很多人直接不買電視，這使得「免費網路」成為標配，甚至有超過四成的單身物件都以此為賣點。

上野典行表示，過去房客可能對冷氣、廚房設備要求不高，但現在第一句話問的往往是，「網路速度快嗎？」、「資安防護夠嗎？」、「看影片會卡嗎？」或「能在家遠端辦公嗎？」顯示時代已經徹底改變。

新居住需求：廁所、床頭插座成剛需

最明顯的變化在於室內隔局與插座配置。上野典行透露，以前租客在意電視插座的位置，現在卻常有人提出「廁所想要有電源」，原因竟然是為了在如廁時玩手遊，且還需要預留放手機的空間。

此外，由於現代人習慣滑手機到睡前最後一刻，床頭周邊是否配備插座，也成了看房時的關鍵重點。

針對客廳沒電視的現象，上野典行認為這是一份極佳的參考資料，「這代表大家不再需要被迫看同樣的內容」。當電視這個裝置不再是家庭的核心，對話的時間回歸到餐桌，共享「飽足感」帶來的幸福，反而成為聯繫現代家庭感情的新場域。