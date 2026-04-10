漢神洲際開幕擠爆　14期最核心房價5年漲100%

▲「漢神洲際購物廣場」今正式開幕，該商場基地規模達6.6萬坪、匯聚逾500個品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「漢神洲際購物廣場」今正式開幕，該商場基地規模達6.6萬坪、匯聚逾500個品牌，不僅補齊北台中長期欠缺的高階商業機能，隨著重大利多落地，核心區域「洲際段」5年房價漲幅100%，成為市場關注焦點。信義房屋專家表示，14期中「洲際段」將成為火車頭。

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14期腹地廣大，在百貨商場與台中巨蛋雙重題材加持下，「洲際段」逐步形成區域價值支點。盤點「漢神洲際百貨」自2021年開工至今日開幕，5年時間，剛好見證房市起飛時段，以2021年為例當時14期預售屋房價僅4字頭，如今時光移轉房價全面突破5字頭。

實際觀察，以洲際段為主的個案，僅「林鼎樸御」進入完工交屋階段，2022年預售時價格落在49~55萬元，如今價格已堆疊最高來到62.53萬元，不過周邊仍是預售市場居多，信義房屋崇德14期專員藍宏仁表示：「因為洲際段是14其中少數擁有商業、住宅可同時使用的土地分區，在機能與住宅相對平均下，漢神開幕成為定心丸，也成為14期房市火車頭，對自住與長期置產族群更具吸引力。」

▲漢神洲際百貨周邊在建案眾多，包含「舜元悟野」、「遠雄丰尚」、「亞昕嶼森-之森」、「洲際之森」等。（圖／記者陳筱惠攝）

另外一案，總太「洲際Ｗ」將更為明顯，該案雖未落在14期腹地，但距離漢神洲際百貨僅一路之隔，2018~2020年時單價落在25~28萬元，2房千萬元，如今時隔4年，轉手均價來到52~57萬元，最高價曾經衝破63萬元，平均漲幅高達100％。

其中，16樓戶在2018年時以總價744萬元成交，單價24萬元，2025年2月轉手總價已來到1665萬元，單價拆算54.5萬元，獲利921萬元，獲利123%，成為見證商場對房地產加值的威力。

▲漢神洲際百貨開幕首日吸引大批民眾前來逛街。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，國揚集團創辦人侯西峰致詞時也提到，：「漢神目標開幕首年營業額期望達70億元，以台中消費實力明年（完整一年）期待有機會上看近百億元。未來以漢神洲際為核心，串聯周邊區域發展與公共建設，期待如同台北信義商圈，快速發展成為大台中城市核心的商圈，提供2500個就業機會，預計將帶進500億元商機。」

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析：「商場開幕是區域價值的定錨點，代表房價已由早期的預期心理轉為實質支撐。其中北台中的生活板塊成型，區域整體的長期潛力備受期待。」

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