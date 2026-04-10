網盯台積電16日法說會　「白埔產業園區」將成下塊驚喜之地？

▲被點名是台積電預定地的「白埔產業園區」，傳出有大廠卡位。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

被點名是台積電預定地的「白埔產業園區」，傳出有大廠卡位，高雄市長陳其邁證實已招商半導體與AI國際大廠，掀起市場廣大聯想。網友把焦點鎖定台積電16日法說會，關注是否再拋出新的建廠計畫，實登顯示，「台積宅第一圈」楠梓土庫，目前還找得到3字頭水岸景觀宅。

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橋科今年完工，區內大廠如鴻華先進即將進入量產階段，台積電設廠的楠梓園區土地已無空地可供使用，高市府另行規劃「白埔產業園區」，作為半導體產業後續擴充腹地。

針對市場不斷傳出台積電有望進駐白埔，陳其邁低調表示：「園區已順利招商半導體及AI國際大廠投資，待時機成熟將再對外說明。」但對實際進駐名單尚未鬆口。

▲台積宅第一圈的楠梓土庫，坐擁典寶溪水岸首排景觀，形成楠梓少見兼具產業與景觀條件的區段。（圖／記者張雅雲攝）

在產業利多持續堆疊下，位於台積宅第一圈的楠梓土庫，坐擁典寶溪水岸首排景觀，形成區域少見兼具產業與景觀條件的區段。

廣上建設董事長董上裕表示，土庫一帶過去隸屬原高雄第一科技大學生活圈，生活機能已具雛形，近年隨科技產業進駐，區域定位逐步轉向以科技人口為主的住宅市場。同時引來知名私立學校康橋國際學校，成為高資產族群的熱門選擇。

儘管典寶溪水岸首排產品稀缺，但行情相較區內其他個案高約1成內，加上該區整體街廓棟距開闊，多數產品仍具備一定視野條件，使得景觀宅溢價幅度相對有限。

根據實價登錄統計，目前區域均價約35萬元。董上裕表示，目前土庫生活圈推案量不多，均為成屋，僅「廣上研序」、「欣苑」、「一森居」。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，目前區域購屋族以在地客為主，科技人買氣尚未明顯發酵，多為在地透天族群二代長大轉向大樓購屋，成為區域主要首購來源。產品規劃也以2~3房為主，鎖定科技族群與年輕家庭。

▲知名私立學校康橋國際學校，首度插旗高雄，目前施工中。（圖／記者張雅雲攝）

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