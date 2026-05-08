家有2棟透天厝！女友堅持「婚後要買新房」他錯愕：一定要嗎

▲原PO目前住在透天厝內。（示意圖／取自stocksnap）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，自家在新竹有兩棟透天厝，他與父母分開居住且無房貸壓力。面對未來婚事，目前仍在就學的女友卻堅持必須買新房，認為這樣才有歸屬感。但他考量女友目前無存款，買房重擔將全落在自己身上，對此感到相當無奈。貼文曝光後，引起討論。

有現成透天不住！女友堅持買房

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這名男網友在Dcard上，以「結婚一定要買房嗎？」為標題發文。原PO提到，自家在新竹市有兩棟無房貸的透天厝，他與父母各自住一棟，而他所住的地方，也離工作地點很近，只要花15分鐘通勤。他提議未來可將現有住處全面翻新，完全依照女友喜好裝潢，不僅能省下買房的錢，也沒有與公婆同住的問題。

女方零存款，他不解：結婚一定要買房？

然而原PO表示，女友仍堅持買房，認為這樣才有屬於自己的家的感覺。他無奈指出，若另外購屋，考量到價格，可能得搬到更偏遠、生活機能較差的地方，並拉長通勤時間；最讓他介意的是，女友目前無工作與存款，購屋重擔勢必得由他扛下，難道結婚一定要買房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒工作沒存款，還好意思開口許願要別人負責實現喔」、「這種雷包收好別放出來，吃米不知道米價還一定要買新的，頂多原地重建，要買新的要多花多少還更小」、「她認為的要買房子，是男方要買房子給女方，而不是買給兩人一起住」、「誰出錢誰大聲」。