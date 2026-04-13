房市才剛回溫「第8波打房就要來了」？帥過頭:學者就是仇富

記者劉邠如／綜合報導

近年新青安貸款帶動房市交易熱潮，但政策即將轉向，市場關注是否衝擊房市走向。房市投資客「帥過頭」直言，新青安確實出現「大轉彎」，但真正影響房市的關鍵，從來不是新青安，而是央行政策。他更重砲批評，「學者天生仇富」，未來恐再掀「第八波打房」。

▲ 帥過頭認為房市有機會升溫，但央行學者肯定又會再祭出打房政策 。（圖／資料照片）

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針對新青安政策調整，帥過頭直言，問題根源在於過去優惠過多，「政府補貼0.5%，利息一點多，大家父母親就拿錢給小孩子去買房子，大爆炸，房地產上漲。」他認為，正因為優惠過度，包括補貼與長達5年的寬限期，才導致市場過熱，如今政策收緊「是一定會修正的」。

他指出，目前政策方向已相當明確，包括利率補貼可能縮水，「政府補貼0.375%可能會變成0.125%」，以及寬限期從5年縮短為3年，「大概就是這兩個方向」。不過，他強調，這樣的調整對市場影響有限，「新青安的轉彎，不會改變房市」，因為過去本來就沒有這麼多優惠，「現在只是把優惠拿掉而已」。

對於外界擔心寬限期縮短將衝擊首購族，他也持不同看法，直言影響「很小」，「絕大部分的人都只用兩年或三年，大概佔九成，五年的很少」。他認為，市場實務上本就以短期寬限為主，因此政策調整並不會如外界想像劇烈。

至於市場熱議的「年齡加貸款年期不得超過80」條款，帥過頭則直言「沒有強制性」，銀行仍會依個案調整，「各種搭配組合都有」，實際影響有限，甚至直言「意義不大」。

不過，他強調，真正左右房市的並非新青安，而是央行的貸款管制政策。他指出，2024年9月19日的打房措施，曾讓房地產貸款集中度衝上40%以上，但目前已降至35%左右，「已經快到央行認定的安全值」。

他預測，隨著集中度持續下降，「6月份一定會放，9月份也會放」，包括第二戶貸款、法人購屋、建商餘屋等限制，未來都有機會逐步鬆綁，「會一直放」，進而帶動市場交易回溫，「銷售量會增加，房市會變好」。

然而，他也話鋒一轉，對央行決策圈提出強烈批評。他直言，央行理事多為學者背景，「天生仇富，認為以居住正義為己任」，因此即便目前政策放鬆，「他們一定會想新的名目再打房」。

他更直言，「打房是他們的天命」，未來即便集中度問題解決，仍可能以其他理由推出新一波政策，「不是舊名目，是會想新的名目」，形同預告「第八波打房」可能來襲。

整體而言，帥過頭認為，房市短期將因政策鬆綁而回溫，但中長期仍須觀察政府與央行動向，「現在會放，但不會放過你」，市場仍存在高度不確定性。