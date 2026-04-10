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日月光砸千億加碼仁武　在地嘆高房價：不是人人年收300萬

▲▼ 仁武 。（圖／記者張雅雲攝）

▲受產業利多激勵，舊仁武近年預售大樓均價已有1~2成漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

日月光投控加碼高雄，旗下台灣福雷電子10日攜手穎崴科技、竑騰科技在仁武共同投資，總投資額1083億元，受產業利多激勵，周邊舊仁武近年均價已有1~2成漲幅。在地人不諱言，不是每個科技廠員工都是年收300萬元。信義房屋專家表示，現階段成交主流以透天為主。

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日月光集團執行長吳田玉表示：「台灣福雷電子攜手穎崴科技與竑騰科技，合計投資1083億元，進駐仁武產業園區。未來，福雷電子將在仁武產業園區提供晶圓、晶片測試服務，第一期廠房預計2027年4月啟用，第二期預計2027年10月擴廠營運，未來可創造約2000億元產值。」

信義房屋仁武重劃店業務洪良瑋分析：「仁武產業園區所在位置，若以生活圈來看，較接近在地俗稱的『舊仁武』，早年不少行政機關、事業單位都集中在此，生活機能相當成熟。」

根據《高雄實價網》，仁武生活圈2024年預售大樓均價每坪32萬元，今年來到35.7萬元，已有1~2成漲幅。對此，有仁武在地人抱怨：「不是每個科技廠員工都是年收300萬元，以前還有1字頭房子，現在3字頭也太貴。」

洪良瑋表示，舊仁武大樓供給相對較少，且不少屋齡偏高，因此區域成交主力仍以透天為主，「若以新案或屋齡約5~10年的透天來看，帶車庫總價約落在1600~1800萬元，若是配有電梯的產品，總價則上看2400~2600萬元。」

洪良瑋說：「舊仁武鄰近國道1號與國道10號交流道，無論南北通勤皆相對便利，有助提升對就業族群的吸引力，未來附近92期福清段若有新大樓推出，預計也要35萬元起跳。」

▲▼ 仁武 。（圖／記者張雅雲攝）

▲日月光10日在仁武產業園區舉行廠房新建工程動土，並攜手穎崴科技與竑騰科技，合計投資1083億元。（圖／高雄市政府提供）

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關鍵字：日月光仁武房價半導體投資科技廠舊仁武

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