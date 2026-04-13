亞昕祭246億案量謀登「台中推案王」　姚政岳樂觀看資金回流

▲亞昕（5213）重壓台中，將在2026年推出246億元案量，其中，水湳經貿園區的指標案「文商36」，總銷規模達120億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市推案量大幅下降，亞昕（5213）重壓台中，將在2026年推出246億元案量，根據公會推算，目前亞昕集團與富宇建設最有望奪得「台中推案王」。董事長姚政岳認為，股市資金總會回流房市，結構安全、建材品質與工法進步，讓房子具有資產保值、抗通膨的功能。

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亞昕集團在2026年重壓台中市場，將推出246億元案量，首波登場的是位於水湳經貿園區的指標案「文商36」，總銷規模達120億元，規劃打造國際級豪宅產品。此外，第三季也將推出科博特區案，總銷約73億元；以及大里大仁段新案，總銷約55億元。

▲亞昕集團董事長姚政岳（左）、亞昕集團總裁姚連地（右）共同義賣童書。（圖／記者陳筱惠攝）

亞昕集團董事長姚政岳認為：「在通膨與全球局勢不穩的時代，房子確實具有資產保值、抗通膨的功能，目前房市受到政策壓抑，但在整體進出口、經濟面來說，資金總會回流房市。」他也提到，比起投資，更重要的是自住價值。

姚政岳說：「政策調控讓投機退場，市場逐漸回歸理性，自住需求成為主流。雖然短期信心不足，交易量收斂，但長期而言，像台中這類人口持續成長、產業發展穩定的城市，仍具備支撐房市的基本面。」

而房市回歸自住剛需，觀察近期不動產銷售也開始轉向親子、感情牌，更有大批建商開始裝可愛，如亞昕正在義賣「六隻小豬」繪本，由姚政岳每晚為孩子朗讀的床邊故事衍生的繪本，未來也將透過與「小青蛙劇團」的跨界合作巡演。

而13期預售新案順天「NEVERLAND夢．島」開案初期，以類似小王子的童話視覺廣告，成功引發話題。而該案鎖定親子族群，更攜手幾米團隊，將其經典繪本角色轉化為社區公共藝術，打造「台中版幾米廣場」引起社群討論。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「當前市場已進入自住導向時代，購屋者不再只看價格與坪數，而是更重視生活體驗與精神價值。建商透過可愛、療癒、親子共融等元素包裝建案，本質上是希望降低購屋壓力，讓冰冷的鋼筋水泥，多一點情感溫度。」

▲房市回歸自住剛需，觀察近期不動產銷售也開始轉向親子、感情牌，更有大批建商開始裝可愛。（圖／記者陳筱惠攝）

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