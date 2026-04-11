柯昇沛／戰火動盪與通膨上行　剛性需求進場時機浮現

▲全球局勢持續動盪，地緣政治風險升高，能源與原物料價格同步上行。（圖／翻攝自Facebook／美國戰爭部）

文／城市重劃趨勢中心執行長 博士柯昇沛

全球局勢持續動盪，地緣政治風險升高，能源與原物料價格同步上行。2026年國際油價一度逼近每桶120美元，單週漲幅逾30%，市場對通膨再度升溫的預期快速擴散。在資產配置重新洗牌的同時，回看台灣房市，其實早已驗證一件事在重大事件之後，房地產價格往往重新上升。

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以疫情為例，COVID-19 爆發前（2019年），台灣房價仍處於盤整階段；但自2020年後，在資金寬鬆與產業成長帶動下，房價進入明顯上升循環。

根據市場統計，2020年至2024年間，全台房價指數累計漲幅約30%至50%；其中科技產業聚落區域，如新竹、台中與台南，部分區段漲幅甚至超過一倍。

▲而是市場回到基本面。當短期資金退場，真正的需求才會浮現。（圖／記者陳筱惠攝）

即使在2025年信用管制後，市場成交量收斂至約26.5萬至27.5萬棟，價格仍維持高檔，顯示住宅市場的支撐並未鬆動。2026年市場預估成交量回升至28萬至30萬棟，逐步回歸長期均值。

這代表一個關鍵訊號，成交量會波動，但價格由需求決定。這不是房市轉弱，而是市場回到基本面。當短期資金退場，真正的需求才會浮現。

而在通膨環境下，房地產的角色也正在轉變，從消費品，回到資產。但有三大力量支撐房地產市場，首先、產業帶動人口移動，當半導體與AI產業持續擴張，就業與人口向科技園區集中。新竹、台中、台南與北台灣科技廊帶，仍是房地產需求最穩定區域。

其次，剛性需求持續累積房地產需求不會消失，只會延後。當市場整理，需求反而更集中釋放。

最後、通膨驅動資產配置在通膨預期升溫下，資金轉向具抗通膨特性的資產，而不動產仍是核心配置之一。

從國際經驗來看，危機後的房價邏輯，全球市場的經驗高度一致。在東京，長期低利與寬鬆政策下，疫情後房地產價格穩步上升，核心區資產持續吸引資金。在紐約，疫情期間短暫修正，但隨著資金回流與就業復甦，房價迅速回升並創新高。在新加坡，疫情後房地產價格持續上行，政府雖多次調控，但長期趨勢仍維持穩定成長。

▲城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛認為目前房市成交量或許收斂，但需求並未消失。（圖／資料照）

這些案例都在說明同一件事，房價的本質，是資本與需求的交會點。房市正在發生的轉變當市場從投資導向轉向自住導向，房地產市場正進入更成熟階段。

購屋者更重視地段與生活機能，建商回到產品本質與長期價值。市場從「追價格」，轉向「選價值」。因此，戰火與通膨升溫，資產配置重新洗牌。歷史經驗顯示，每一次危機過後，房地產價格最終都會被重新推升。

成交量或許收斂，但需求並未消失。

其實COVID 時期已經給出答案，當資金釋放、產業成長，房價會重新上升。而現在，新的循環正在形成。當市場回到理性，當資金重新配置，剛性需求的進場時機，也隨之浮現。

房地產，仍是最能穿越，景氣循環的資產。最睡的著覺的投資！

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►柯昇沛小檔案

學歷：英國亞斯頓大學博士

經歷：高力國際（ColliersInternational）投資部副總裁、中華民國商業總會、全球地產投資開發委員會創任主任委員

現職：城市重劃趨勢中心執行長、臺北市都市更新學會理事、信合社金融機構理事、台大 EMBA 校友基金會董事