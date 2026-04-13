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首季成交暴增94%！香港房市數據全面回升　大陸買家撐盤

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

▲香港今年首季房市大回溫，交易量年增38%、金額暴增94%。（圖／CFP）

記者董美琪／綜合報導

香港房地產市場今年首季明顯回溫，交易量與金額同步上升，中國大陸買家持續成為市場重要支撐。

根據中原地產統計，今年第一季香港一手私人住宅錄得5373宗買賣登記，總金額約港幣628億元，與去年同期相比，交易量增加約38%，金額則大幅成長94%。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，房價已自去年3月低點回升逾一成，加上市場普遍預期價格仍有上行空間，帶動買家提前入市。此外，大額資金進場購置物業，也推動市場提早出現「小陽春」行情。

報導分析，近期樓市回暖與多項因素相關，包括香港政府於2024年初取消部分購房額外稅項措施，降低入市門檻；同時，金融環境與資產配置需求亦對市場形成支撐。

人才政策亦被視為關鍵推力之一。過去三年，香港各項人才引進計畫共接獲近60萬宗申請，其中超過41萬宗獲批。這批新來港人士多採「先租後買」模式，逐步轉化為購房需求。

統計顯示，去年香港房產買家中，超過1萬3500宗以普通話拼音登記，被視為來自大陸的購房者，且已連續兩年突破萬宗。進入2026年，相關趨勢仍持續擴大。

整體而言，大陸買家角色逐漸由短期投資者轉為長期市場參與者，對香港房市形成穩定支撐。

另一方面，香港經濟日報引述調查指出，今年首季香港整體消費信心指數為88.9，較去年同期上升6%；其中購房相關信心指數為83.6，較上季增加9.6%，顯示本地居民對置業前景的信心亦有所回升。

關鍵字：中國房市房產雲中國房地產香港房市香港房地產

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