想買到比市價還低的房子　專家5大關鍵傳授：找出屋主脫手動機

▲中古屋，示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

想買到比市價還低的理想物件，臉書粉專「Cosmo房產教練」幫大家整理出五大關鍵，設法找出屋主急於脫手的動機，最後透過斷點談判與條件交換來爭取讓價空間。

精準掌握市值與出價策略

粉專文章寫道，買房第一步得先把「真實市值」算清楚，千萬別被屋主的開價牽著鼻子走，而是要緊盯實價登錄3個月內的成交紀錄，針對同社區與同坪數的標的進行比對，這才是談判的真實基準。很多人以為砍掉幾十萬就很划算，卻沒發現屋主早預留了百萬空間等著被殺，掌握行情才不會淪為待宰羔羊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次出價必須是有「重量」的數字，建議鎖定在合理市值的85%至88%左右，這不是要得罪人，而是確立議價的底線。出價後要保持安靜，別因為尷尬就急著補話圓場，在談判桌上沉默反而是最有力的工具，能讓對方感受到你的堅定立場，進而思考降價的可能性。

▲中古屋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

洞察動機與斷點談判技巧

找出屋主「非賣不可」的動機是成功的關鍵，急售與試水溫的屋主議價空間落差極大，可從看房次數、持有年限及屋況維護程度來觀察。像是繼承房產、離婚分產或是移民出清這三類案件，屋主脫手壓力較大，通常具備更大的談判彈性，只要掌握對方心理，就有機會談到漂亮的價格。

最後要懂得用「條件」換取「價格」，例如承諾快速簽約或配合屋主交屋時間，這些彈性對賣家而言深具吸引力，往往比生硬殺價更有效。若陷入僵局則使用「斷點談判」，適時留下一句考慮看看後離場，這種無形的壓力常能促使屋主主動讓步，讓你在這場心理戰中取得最終勝利。