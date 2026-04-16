全台開工量跌44%！建商延後推案　5年後新屋恐出現斷層

▲全台住宅開工量大減超過4成，創近8年新低。（示意圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

內政部最新統計指出，今年1至2月全台住宅開工量約1.2萬戶，寫下近8年同期低點，較去年同期大減超過44%，幾乎腰斬。市場人士示警，若趨勢延續，未來住宅供給恐出現明顯落差。

中東戰事推高營建原物料成本



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鄉林集團董事長賴正鎰9日透過新聞稿表示，近期中東衝突升溫，推高國際能源價格，也連帶帶動營建材料成本上揚；再加上國內土石方處理問題尚未完全理順，導致不少地方政府同意建照展延。他指出，許多建商因此採取延後推案、縮減規模的策略，以降低風險。

鄉林不動產研究室分析，中東局勢動盪已影響全球油價與航運，進一步推升建材製造成本。台灣建築業高度依賴進口，包括高階鋼材、電梯控制零件及特殊塗料等，皆面臨價格波動與到貨延誤壓力。不僅水泥、鋼筋、銅鋁等基礎材料價格上漲，防水材料與PVC管等化工產品報價期限也明顯縮短，整體營建成本持續墊高。

建商轉趨保守 延後推案與縮減量體



此外，建材交期難以掌握，替代品取得不易，使部分工程進度受阻；再加上營建廢棄物去化管道受限，土石方處理成本上升，開挖地下室的負擔加重。在多重壓力下，不少業者寧可延後動工，以避開成本高點，導致展延開工案件與戶數明顯增加。

根據內政部不動產資訊平台資料，2025年前3季全台申請展延開工案件達4890件、涉及約4萬5777戶，較2024年同期分別成長82.8%與54.5%。研究單位預期，從2025年第4季至今年上半年，展延情況可能持續攀升。

新成屋供給恐縮減 完工交屋期拉長



賴正鎰進一步指出，未來5年內，新成屋供給恐出現階段性不足，市場選擇將趨於有限。他認為，預售案延長完工與交屋時間將成為常態，原本約3年可完工的建案，若規模較大，工期可能拉長至4至5年。

業界籲鬆綁政策 改善人力瓶頸



針對現況，他建議政府適度放寬土建融貸款成數與相關限制，同時加快引進外籍移工，降低營造業申請門檻，並簡化跨工地人力調度流程，優先支援即將完工的案件。此外，也建議暫緩強化土石方流向管理措施，待處理場及相關配套更完善後再行推動，以維持整體市場運作順暢。