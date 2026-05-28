房客欠租！女房東上門換鎖　一開門驚見「尿液地獄」

▲房東上門換鎖，卻發現房客在屋內囤積大量尿液。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸浙江省一名女房東因房客長期欠繳租金，決定上門更換門鎖，沒想到大門一開竟是噩夢開端！屋內堆滿大量裝有不明黃色液體的塑膠瓶，刺鼻惡臭瞬間撲面而來，讓女房東直呼噁心。

開門驚見 滿屋黃色尿瓶

[廣告]請繼續往下閱讀...

澎湃新聞報導，這名40多歲男房客租了近2年時間，但積欠租金超過5000人民幣（約新台幣2.3萬元），且多次催討無果。女房東賈女士表示，她親自到場打算更改門鎖密碼，沒想到卻發現屋內髒亂至極，惡臭撲鼻。

賈女士強忍不適進屋檢查發現，不只牆壁與冷氣被菸垢燻黃，連床底、衣櫃都塞滿一瓶瓶黃色液體。經確認，這些黃色液體全是房客長期囤積的尿液。

房東清理至凌晨 要求房客付清潔費

賈女士坦言，當房東已經10多年，但從沒遇過這種狀況，「屋裡明明有廁所，完全無法理解他為何要這麼做」，會要求對方補齊拖欠房租之外，也要支付清潔費500人民幣（約新台幣2300元）。最終，她與人連夜動手合力清理，輪流把尿液倒入馬桶，光是處理這些就費時2小時，一路清理到凌晨。

賈女士透露，男房客離婚獨自照顧病女，先前出於同情曾允許延後繳納房租。目前租客已承諾會償還欠款並支付清潔費。