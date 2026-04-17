建案強制裝光電8月上路　內政部：成本僅占0.3%、12年可回本

▲內政部：8月起新建大樓屋頂要強制裝太陽能，成本只占建築費約0.3%。（圖／內政部，下同）



記者董美琪／綜合報導

大型建物屋頂設置太陽光電將於8月上路，外界關切是否會反映在房價上。內政部表示，以目前估算成本來看，對整體建築造價影響極低，難以成為房價上漲的理由。

內政部9日在部務會報後召開記者會，政務次長董建宏指出，為推動台灣2050淨零排放目標，政府持續深化近零碳建築政策，透過導入屋頂光電、提升建築能效、揭露能源資訊及延長建物壽命等措施，逐步建立兼顧環保與經濟的發展模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

設置規範 每20平方公尺配置1瓩



在太陽光電推動方面，內政部已與經濟部共同發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，新制將自今年8月1日正式施行。未來凡新建、增建或改建，且建築面積達1000平方公尺以上的建物，需依規定每20平方公尺配置1瓩的光電容量。官方預估，每年可新增約66萬瓩裝置容量，至2030年累積減碳量可達約319萬公噸二氧化碳當量，占住商部門減碳目標超過三成。

成本評估 建置費約占造價0.3%



針對外界關心的成本問題，內政部建築研究所長王榮進說明，依能源署估算，每瓩太陽光電建置費用約3萬8800元。若以1000平方公尺建物配置50瓩容量計算，總投入不到200萬元。相較於同面積、約10層樓建物動輒7億至9億元的造價，光電設備費用僅占約0.3%。

約12年可回本並產生收益



王榮進指出，光電系統約12年可回收成本，之後將轉為穩定收益來源，並可挹注大樓管理基金，支應後續維護開銷。

內政部：不應轉嫁成本到房價上

董建宏強調，整體設置費用對建商而言負擔有限，若以此作為調漲房價的理由並不合理。他也提到，光電優先供應公共用電，有助降低住戶電費支出。

此外，光電發電所產生的綠電憑證收益，將回歸社區管理基金並專款使用。依能源署推估，每年可帶來約60萬至70萬元收入，而維運費用約12萬元，整體效益相當可觀。

在制度面上，內政部也規劃與環境部合作，推動「建築延壽碳權」機制。透過既有建物進行節能改善與設置光電設備，可取得碳權，並作為維運資金來源，提升民間參與意願，同時建立建築碳資產化制度，促進綠色金融發展。

董建宏表示，未來將與環境部共同研議老舊建築延壽的碳權計算方式，待相關公式確立後，可望引入企業以ESG模式購買碳權，減輕住戶負擔，同時協助企業取得符合國際標準的碳權或綠電憑證。

王榮進補充，3月26日已拜會環境部長彭啓明，後續將由建研所提出老宅延壽碳權方法學，並交由環境部氣候變遷署審查，期盼盡快讓民眾能申請相關碳權機制。