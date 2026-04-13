打敗六都！　「超級蛋殼區」房價年漲21%居冠

▲房市大環境差，但仍有縣市購屋平均鑑估值走升，第一名竟是「超級蛋殼區」台東縣。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

房市大環境差，但仍有縣市購屋平均鑑估值走升，第一名竟是「超級蛋殼區」台東縣，從2024年894萬元上漲到2025年的1084萬元，漲幅高達21.3%。在地房仲分析主因有3，包括新案價格居高不下、重大建設、外地買盤支撐。

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據聯徵中心最新資料顯示，台東縣的購屋平均鑑估值從2024年的894萬元上漲到2025年的1084萬元，漲幅高達21.3%，位居全台之冠，其後分別是新竹市11.7%、嘉義市9.3%、嘉義縣9.1%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「本次榜單前五名未見六都蹤跡，主因在於都會區價格已處高檔，上漲空間相對受限，反觀基期較低的非都會區，在資金和需求外溢帶動下，推升整體漲幅表現。」

莊思敏表示：「新竹、嘉義、苗栗近年受惠於科學園區議題，在台積電設廠效應、產業發展、重大建設推進的帶動下，吸引大量建商進場布局，同時產業帶來的高薪就業人口持續移入，帶動住宅需求與價格走勢。」

▲近1年平均鑑估值增幅最多縣市TOP5。（AI協作圖／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

對於漲幅最顯著的台東縣，中信房屋台東中正加盟店店長廖咨期分析，主要可歸結以下3點原因，「首先台東新建案供給有限，價格又居高難下，最高成交單價已站上4字頭，這些新建案的總價相對較高，自然會在一定程度上拉抬整體房屋鑑價的平均值。」

其次，廖咨期指出：「台東重大建設題材豐沛，包括花東鐵路雙軌化、志航路兩側市地重劃、南迴公路拓寬等，皆讓建商與屋主對後市充滿信心，對價格也更加堅持。」

第三，廖咨期表示：「台東的購屋族群較為多元，除了在地居民與公職人員的穩定剛需，近年隨著遠距工作模式興起，以及退休族群對低密度生活環境的嚮往，吸引了不少外地買盤進駐。」

至於當前台東房市，廖咨期表示：「目前買賣雙方對價格認知仍存在落差，導致交易速度放緩、成交量縮減，仍處於盤整階段，但從長期角度來看，仍有機會保持穩健成長。」

東森房屋台東加盟店副理李宥岑補充：「台東縣的平均鑑估值1084萬元，除了台東市新成屋、預售大樓總價容易超過，台東市的透天別墅更是超過不少，以近來頗夯的新火車站來說，常見的規劃為地坪25坪、建坪30~35坪，總價約在1700~1800萬元左右。」

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