雙北捷運熱點排行　中山國小、景安站買氣最旺

▲房市盤整之際，專家建議沿著捷運買房，尤其是雙北交易火熱的站點。



圖文／鏡週刊

房市歷經多頭上攻之後進入高檔盤整，買氣轉趨理性，價格也出現鬆動。相較過去屋主惜售、議價空間有限，如今市場待售物件增加，反而讓買方握有更多主導權。自住民眾不必排隊搶房，正是「多看、多挑、多議價」的好時機，既然要買房，專家建議，沿著軌道而居是保值關鍵。本刊盤點雙北交易最火熱的捷運站點，精準卡位捷運好宅。

「這幾年房市一路狂飆，成交價頻創新高，買方追價好吃力，但現在走入盤整期，屋主心態鬆動，反而是自住民眾最友善的進場時機。」好宅攻略創辦人管清智觀察，當市場從瘋狂追價轉為理性比價，「沿著捷運買房」能兼具通勤效率和生活機能，專家教戰掌握2招買捷運好宅。

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1、捷運站交易熱點

永慶房屋根據最新實價登錄，彙整2025年雙北捷運站周邊800公尺內的中古屋熱門交易站點，北市中山區的中山國小站以288件交易量奪冠，新北市則由中和的景安站以446件居首位，交易熱絡度更是站上雙北第一。

而北市價格最親民的捷運站為新北投站，成交均價1,418萬元，平均單價51.3萬元，「北士科商機旺盛，周邊預售案單價破百萬大關，這股熱潮正順著捷運紅線往北延燒，以北士科所在的捷運芝山站為基準，新北投站通勤6站可達，對於首購小家庭享半價入住，是穩健的購屋策略。」管清智分析。

2、空置率低，居住需求高

也可用「空置率」做為購屋決策，因空置率越低，表示該區域人口較密集、居住需求高，房價相對有撐。

信義房屋根據內政部低度用電住宅調查顯示，2024下半年低度用電比率低於6％的鄉鎮市區有11個，去年上半年調查結果低於6％空置率的，剩下6個鄉鎮市區，包括新北市的中和區（5.90％）、新莊區（5.88％）與蘆洲區（4.74％），台北市的松山區（5.91％）、信義區（5.77％）與內湖區（5.06％），由於人口密集住宅需求穩定，這6區呈現較低空屋率，房價也會相對有撐。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，空置率會影響房市供需表現，以往空置率較高的區域，會有較多的待售房屋，進而對房市造成抑制，相對的空置率越低的區域，釋出物件少，房市也相對穩定，以林三淡過去表現來看，三峽因捷運通車，空置率改善最快，房價反應也最快，其次則是林口地區人口持續流入，空置率改善後，房價也跟漲。



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