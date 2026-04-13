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搶進北市捷運宅　新北投1字頭撿便宜

專家推薦交易王「中山國小站」，以及親民價的「新北投站」，總價1字頭入住北市。

▲專家推薦交易王「中山國小站」，以及親民價的「新北投站」，總價1字頭入住北市。

圖文／鏡週刊

想入主台北市門牌，預算2,000萬也能挑好宅，本刊嚴選北市2大高CP值捷運熱點，分別是交易冠軍「中山國小站」，以及房價最親民的「新北投站」，一個是用坪數換取燙金地段的蛋黃區入場券，另一個則是北士科外溢效應的房價凹陷區。

「中山國小站之所以能成為台北市捷運宅交易量冠軍，關鍵在於它是蛋黃區的門檻，蛋白區的總價。」永慶房屋中山晴光直營店協理陳願有說，這裡鄰近晴光商圈、林森北路生活圈，機能成熟豐富，且學區完善。

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相較於大安區總價動輒3、4千萬元的行情，同樣是蛋黃區站點，信義區的信義安和站平均總價3,739萬元，大安區的忠孝敦化站成交均價4,370萬元，總價門檻明顯高出許多；因此預算有限的首購族可選擇中山國小站平均總價1,815萬元，採用「坪數換地段」策略，以親民價入主市中心。

從中山國小站彎進巷子、步行5分鐘可抵達「力欣百漾」社區，總戶數65戶，一層5戶擁有2部電梯，對於14層樓高的電梯大樓，住戶出入很方便。

主打16坪至19坪的小宅規劃，透過高空間利用率的複合式挑高設計，消弭小宅的壓迫感，「物件位於11樓、權狀坪數17坪的格局，能做出2房設計，挑高4米2的高度，讓我站在閣樓能直立起身、不怕撞到頭。」陳願有說，這類小宅適合單身貴族或小家庭彈性運用室內空間。

值得一提的是，不同於市面上多數小宅無瓦斯、無陽台，這次物件規劃出對外陽台且有天然瓦斯，「這類具備家庭功能的配備，在市中心小宅幾乎絕跡，更是未來轉手保值的關鍵。」陳願有說。

總價1,922萬元，以權狀坪數17.09坪換算單價，來到112.46萬元之高，購屋族難免卻步；但好宅攻略創辦人管清智認為，能站上百萬大關，燙金門牌和稀缺性是重要考量，尤其中山國小站周邊是舊市區、老公寓，新案供給極少，以物件屋齡10年新，保值性高於老舊建物來看，仍具一定吸引力。

另外，新北投站是北市唯一可落在總價1,500萬元的捷運站，平均總價1,418萬元，是北市的房價凹陷區。

「限貸令之後，北投區交易量掉下來了，但是2房小宅仍搶手，價格有撐。」東森房屋北投捷運加盟店店長陳金德觀察，捷運站走路10分鐘內的房屋，需求高，供給量卻很少，「尤其是1字頭、總價2千萬元以內的2房產品，這種A貨一旦釋出，2週內就賣掉。」

陳金德帶我們來到新北投站尋寶，走路5分鐘便抵達位於光明路上的電梯二房產品，屋齡47年雖偏老，但公設比13％較低，高樓層，格局也方正。

「權狀坪數26.17坪，主建物享有20.46坪，買到的都是實際可用的室內空間，總價1,688萬元，換算單價64.5萬元，近捷運又面臨北投公園大片綠地，具備市場競爭力。」陳金德說。


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