更名6次！　最具爭議白派豪宅「七期最低價」成交

▲位於市政路端點、由國際建築大師Richard Meier操刀的白色地標豪宅「RM市政9號」，出現單價65萬元、總價8500萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中富豪不手軟！當七期新市政中心預售單價邁向百萬俱樂部，位於市政路端點、由國際建築大師Richard Meier操刀的白色地標豪宅「RM市政9號」，出現單價65萬元、總價8500萬元成交。專家分析，該案為市場在售案中「最低價」，有價差斷層。

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根據內政部最新實價登錄顯示，「RM市政9號」在2025年重啟銷售後，2026年終於傳來好消息，其中，近期出現一筆位於26樓的中高樓層戶別，總價以8500萬元成交（含車位），換算扣除車位後的每坪單價約在65.7萬元。

回顧該案命運多舛的過往，爭議源自於漫長且反覆的開發歷程。2014年，由富邦建設與地主香港新朗集團合作，以「市政富邦」案名預售；2015年更名「富邦豪庭」，並將坪數由160坪調整至130坪；隨後再更名為「富邦新市政」，但因房市景氣反轉，富邦建設退出。

▲10年更名6次的台中白派豪宅，未來還有百戶左右待售。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

之後由新朗集團全權接手，更名為「白朗峰」；2021年，台灣銷售團隊進場，再改名為「新朗日匯」。頻繁更名與開發權轉移，使該案始終籠罩不確定性，也成為七期豪宅市場中的特殊存在。

2024年間，因相關開發公司涉入中資爭議事件，加上聯貸擔保結構複雜，該案一度引發外界高度關注。2025年該案委由立愷投資執行後續銷售與過戶事宜，更大舉開辦記者會宣示決心，再改名「RM市政9號」，重啟銷售。

經查，此次為台中在地富豪出手，與周邊動輒9字頭、百萬元的預售新案相比，七期房仲廖香婷表示：「該案目前的6字頭成交價，相較於預售市場出現了顯著的『價差斷層』，也因此吸引了看準未來增幅的隱形富豪進場布局。」

▲過去大眾對於該棟建築有產權移轉疑慮，不過此次在地籍資料中，顯示完全過戶。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查詢地籍資料，知情人數透露：「這筆8500萬的成交紀錄具備指標意義，象徵著該案產權問題已徹底解決，過去有產權移轉疑慮，不過此次在地籍資料中，顯示完全過戶，就等同市場信心回歸。」

廖香婷補充：「以目前七期的行情，能以單價6字頭買到大師作品、130坪物件，對於注重資產配置的買家來說，確實極具吸引力。」

「RM市政9號」樓高41層，位於台中市政路起點。建築外觀與台北信義區名邸「琢白」系出同門，未來還有百戶左右待售，在景氣反轉時，是否會成為一匹黑馬，市場都等著看。

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