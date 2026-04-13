ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

原本是等跌派！他聽完父母談物價秒買房　網曝焦慮：怕現金縮水

有網友在Dcard發文表示，在聽完父母談起物價與房價變化後，開始意識到現金購買力縮水，並在當週末決定買房。（翻攝自Dcard）

▲有網友在Dcard發文表示，在聽完父母談起物價與房價變化後，開始意識到現金購買力縮水，並在當週末決定買房。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

房價還沒等到下跌，愈來愈多年輕人卻先等到生活成本一路變高。近日一篇買房分享文在網路上引發熱議，一名年輕網友因聽完父母談起過去物價與房價變化後，突然意識到，真正一直在縮水的，也許不是房價，而是自己手上現金的購買力。貼文曝光後，也引來不少首購族與自住客留言共鳴，讓原本常見的等待心態，開始出現鬆動跡象。對愈來愈多人來說，現在最怕的，或許早已不是買貴，而是再拖下去更買不起。

一頓飯改變想法　等跌派開始意識到現金正在縮水

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友近日在Dcard以「聽完我爸講當年物價，隔天直接捏下去畢業了」為題發文，表示自己過去一直抱持典型「等跌心態」，認為在少子化與政策打房雙重影響下，房價遲早會鬆動，因此遲遲沒有進場打算。不過，一次家庭聚餐，卻讓他的想法開始動搖。父親以牛肉麵價格與房價變化為例，提到過去一碗牛肉麵只要50元，如今已快要200元；當年買下的公寓總價約300萬元，現在周邊新案開價卻已站上1,500萬元。母親也直接點破，「錢放在銀行，就是等著變薄。」這番話讓原PO突然意識到，自己以為的理性觀望，可能不是在等更好的進場點，而只是眼看手上的現金逐漸失去購買力。

留言區掀起共鳴　愈來愈多人怕的不是買貴而是更晚買

貼文一出，引發熱議，不少網友直言，「現在不是想不想買，是會開始怕再拖下去以後更買不起」，也有人感嘆，「便當、飲料、房租都在漲，只有薪水不漲」。不少留言都提到，現在讓人焦慮的，早已不只是房價，而是整體生活成本與進場門檻同步墊高。

另有網友表示，「以前真的會覺得再等等說不定有低點，但現在比較像是，等到的不是低點，是更高的總價」；也有已購族分享自身經驗，「當時也一堆人叫我再看看，結果到現在，同社區已經不是我當初買的價格了」。

貼文曝光後引發不少網友留言共鳴，許多人直言，現在最怕的已不是買貴，而是再拖下去之後更買不起。（翻攝自Dcard）

▲貼文曝光後引發不少網友留言共鳴，許多人直言，現在最怕的已不是買貴，而是再拖下去之後更買不起。（翻攝自Dcard）

買得起比買得低更重要　低自備方案成首購族破局關鍵

對不少剛性自住買方而言，現在最現實的問題，已不是房價會不會再跌一點，而是自己還有沒有機會在可負擔的條件下進場。尤其在缺工、原物料上漲與營建成本居高不下的情況下，市場也讓愈來愈多人意識到，房價未必會如想像中大幅鬆動，反而是付款方式夠不夠友善，才是能不能跨出第一步的關鍵。近年部分大型建商推出低自備、分期較彈性的付款方案，也讓不少原本卡在頭期款門檻前的年輕買方，開始重新評估進場可能。對首購族而言，比起一味執著於是否買在最低點，更重要的，也許是把握自己還買得起、也還有選擇空間的時候，先替未來的居住與資產配置留下一個位置。


更多鏡週刊報導
現金愈來愈不值錢？通膨時代下的資產配置轉向　看懂房地產的保值新邏輯

關鍵字：Dcard鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市有感降溫　鳳山新案重回30萬地板價

俗話說「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。」受央行信用管制影響，房市買氣直落，開始有建案價格出現鬆動，根據實登，鳳山有預售案最低單價30.86萬元，不但是該社區新低價，也是鳳山時隔一年再度重返30萬元地板價。

46分鐘前

降400萬售出！「買1類房子」價格特別好談　房仲：屋主很急

長輩留房是現在年輕人夢寐以求的事，不過繼承後，會選擇賣掉還是自住？作家黃大米就指出，南部一樓的房子超級搶手，近來也親眼見到多起，因父母過世後，後代選擇出售繼承房產的案例，通常這種物件價格會比較好談，房仲也會鼓勵勇敢出價，「他們可能會便宜賣」。

46分鐘前

男友過世房產變遺產！女友霸住自稱出錢借名　2子提告

基隆一處公寓爆發房產爭議，男子生前與女友同居於名下房產，男子過世後由兩名兒子繼承所有權，但女友主張房屋為其出資購買，僅是借名登記，拒絕搬遷。基隆地院審理後認定，女子無法證明借名登記關係，判決須騰空房屋返還，並按月支付賠償金。

1小時前

父母房只留給哥！40歲女猶豫買房　網點1關鍵：千萬資產複利更香

對於不婚不生族群來說，是否要買房是必思考議題！就有一名40歲女網友透露，自己年薪130萬元、淨資產有1000萬元，雖有能力買房卻因家裡重男輕女以及追求心理自由，而對買房極度抗拒。貼文引發熱議，不少網友針對「老後居住權」與「資產傳承」展開2極辯論。

1小時前

2年淘汰80家房仲　房仲公會：1數字證信心回穩

台中房仲店家數連跌2年，從2024年的1558家，最新數據已來到1478家，2年收掉80間，即便如此，2025年全年實際上仍有96家新店掛牌營運，台中市不動產仲介公會理事長林志雲指出，目前仲介業家數的變動多屬正常的「汰弱留強」。

1小時前

杜拜房地產「避稅變避難」全年漲幅吐光　這國投資人衝擊最大

中東戰火延燒，不僅衝擊國際局勢，更重創昔日的投資天堂杜拜。房產專家何世昌指出，受到伊朗戰火波及，原本湧入杜拜避稅的富人紛紛「避稅變避難」，而隨著最大買主印度投資人買盤急凍，杜拜房市正經歷前所未有的「資金大撤退」。

2小時前

寶佳、中工大戰未停　為董事會名單鬧上法庭

中工（2515）經營權持續開打，針對董事及獨立董事名單打上法院，庭後裁定尚未出爐，寶佳怒斥中工，「妄圖霸佔經營權的打手，惡意曲解法規。」隨即，中工也做出回應，「遺憾寶佳於庭後旋即發布不實指控企圖干擾司法，中工堅守公司治理底線並尊重獨立審判，靜待法院公正裁定。」

2小時前

未來裝潢不再說做就做！2026裝修新制將上路「先申請審查才能開工」

未來你家要裝潢，可能連「什麼時候開工」都不能自己決定！過去不少人裝修，找好木工、水電，談好價格就能直接進場施工，但這樣的模式，正在被改寫。隨著2026年室內裝修制度逐步調整，越來越多工程在動工前，必須先完成申請與審核程序，否則就可能面臨違規風險。

2小時前

晚林俊傑3年賣房賺千萬　在地揭同層鄰居「獲利密技」

金曲歌王林俊傑3年多前賣內湖豪宅，幾乎打平出場。如今該社區同樓層戶別以7777萬元轉手，成交單價90萬元與當初林相同水準，但持有10年大賺近千萬元。專家分析，獲利兩樣情的關鍵在於坪數及取得時間。

3小時前

1坪讓利10萬「以價換量」　北屯路第一座都更宅開工

「最壞時機」進場的北屯路首座都市更新案，「品臻曦」今（13）日舉辦開工典禮，該案歷經919打房，又逢2026年的土方之亂，如今又有石油之亂，仍憑藉一坪讓利10萬元的策略，相對順銷。信義房屋專家認為，目前反映建商以價換量、加速資金回籠的務實操作。

5小時前

【荒謬案外案】婦買無生水餃亂摔大鬧　警到場竟意外抓獲通緝犯

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

2026裝修新制將上路 未來不..

沒營業過1天！　台南最大爛尾飯..

房市才剛回溫「第8波打房就要來..

男借屋22年想討回　竟遭嗆：租..

內政部推自主都更　鎖定三大卡關..

打敗六都！　「超級蛋殼區」房價..

搬家意外噴錢第一名　網崩潰：比..

驚見天花板藏436萬　屋主報警

鼓山新案單價7字頭成交　在地一..

搶進北市捷運宅　新北投1字頭撿..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市有感降溫　鳳山新案重回30..

降400萬售出！「買1類房子」..

男友過世房產變遺產！　女友霸住..

父母房只留給哥！40歲女猶豫買..

2年淘汰80家房仲　房仲公會：..

杜拜房地產「全年漲幅吐光」　這..

寶佳、中工大戰未停　為董事會名..

2026裝修新制將上路 未來不..

晚林俊傑3年賣房賺千萬　在地揭..

1坪讓利10萬「以價換量」　北..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366