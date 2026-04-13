原本是等跌派！他聽完父母談物價秒買房　網曝焦慮：怕現金縮水

▲有網友在Dcard發文表示，在聽完父母談起物價與房價變化後，開始意識到現金購買力縮水，並在當週末決定買房。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

房價還沒等到下跌，愈來愈多年輕人卻先等到生活成本一路變高。近日一篇買房分享文在網路上引發熱議，一名年輕網友因聽完父母談起過去物價與房價變化後，突然意識到，真正一直在縮水的，也許不是房價，而是自己手上現金的購買力。貼文曝光後，也引來不少首購族與自住客留言共鳴，讓原本常見的等待心態，開始出現鬆動跡象。對愈來愈多人來說，現在最怕的，或許早已不是買貴，而是再拖下去更買不起。

一頓飯改變想法 等跌派開始意識到現金正在縮水

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該名網友近日在Dcard以「聽完我爸講當年物價，隔天直接捏下去畢業了」為題發文，表示自己過去一直抱持典型「等跌心態」，認為在少子化與政策打房雙重影響下，房價遲早會鬆動，因此遲遲沒有進場打算。不過，一次家庭聚餐，卻讓他的想法開始動搖。父親以牛肉麵價格與房價變化為例，提到過去一碗牛肉麵只要50元，如今已快要200元；當年買下的公寓總價約300萬元，現在周邊新案開價卻已站上1,500萬元。母親也直接點破，「錢放在銀行，就是等著變薄。」這番話讓原PO突然意識到，自己以為的理性觀望，可能不是在等更好的進場點，而只是眼看手上的現金逐漸失去購買力。

留言區掀起共鳴 愈來愈多人怕的不是買貴而是更晚買

貼文一出，引發熱議，不少網友直言，「現在不是想不想買，是會開始怕再拖下去以後更買不起」，也有人感嘆，「便當、飲料、房租都在漲，只有薪水不漲」。不少留言都提到，現在讓人焦慮的，早已不只是房價，而是整體生活成本與進場門檻同步墊高。

另有網友表示，「以前真的會覺得再等等說不定有低點，但現在比較像是，等到的不是低點，是更高的總價」；也有已購族分享自身經驗，「當時也一堆人叫我再看看，結果到現在，同社區已經不是我當初買的價格了」。

▲貼文曝光後引發不少網友留言共鳴，許多人直言，現在最怕的已不是買貴，而是再拖下去之後更買不起。（翻攝自Dcard）

買得起比買得低更重要 低自備方案成首購族破局關鍵

對不少剛性自住買方而言，現在最現實的問題，已不是房價會不會再跌一點，而是自己還有沒有機會在可負擔的條件下進場。尤其在缺工、原物料上漲與營建成本居高不下的情況下，市場也讓愈來愈多人意識到，房價未必會如想像中大幅鬆動，反而是付款方式夠不夠友善，才是能不能跨出第一步的關鍵。近年部分大型建商推出低自備、分期較彈性的付款方案，也讓不少原本卡在頭期款門檻前的年輕買方，開始重新評估進場可能。對首購族而言，比起一味執著於是否買在最低點，更重要的，也許是把握自己還買得起、也還有選擇空間的時候，先替未來的居住與資產配置留下一個位置。



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