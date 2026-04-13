沒營業過1天！　台南最大爛尾飯店8.8億脫手

▲台南東區有間飯店2002年完工後，一天都沒開幕過，客房內連床、床單等基本配置都有，幾經轉手，已空置24年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區有間飯店2002年完工後，一天都沒開幕過，客房內連床、床單等基本配置都有，幾經轉手，已空置24年，前幾年曾開出10.5億元出售，根據實登，該飯店去年2月終於以8.8億元售出，據查，新買家為南科聯合興業。

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該棟建物早在2002年完工，1999年時由金腦科技買下該地並開始蓋飯店，原規劃為200多間客房的飯店，一度曾掛上「永保安康中信酒店」招牌，準備營運，卻在開幕前夕卡關，至今從未對外營業。實際走訪現場，建物外觀仍維持飯店樣貌，但入口封閉、人車稀少，與周邊東區熱鬧商圈形成強烈反差。

▲該飯店原規劃為200多間客房，一度曾掛上「永保安康中信酒店」招牌，準備營運。（圖／記者張雅雲攝）

該棟大樓前幾年曾開價10.5億元出售，有在地仲介透露，該棟大樓已出售多年，過去其實不乏買方關注，甚至曾實際帶看並出現出價，有準買家曾出價近8億元，但都因價格不到賣家心理價位未售出。雖然該建物從未正式營運，該仲介透露，客房內連床、床單等基本配置都有，只是閒置時間已長達20年，原本「全新」的飯店設備也變老舊。

根據實價登錄，該案為地上14層、地下5層建物，規劃226房1廳226衛，土地包含道路用地合計897.51坪、建坪6499.33坪，成交總價8.8億元，換算建坪單價約13.5萬元；若單看住宅區土地663.68坪，換算單價約132萬元。據查，賣家為資產公司，新買家為南科聯合興業，該公司登記地址位於台北，具大型土地開發與重劃整合背景。市場解讀為資產轉手與長期布局。





▲該案位於東區核心，鄰近南紡購物中心、平實營區與未來捷運題材。（圖／記者張雅雲攝）

至於為何閒置長達20多年，在地仲介指出，關鍵在於停車場問題。當初地下停車場出入口需經由後方他人土地，但產權分屬不同地主，雙方協調未果，導致車輛無法合法進出，飯店也因此無法取得營運條件。

即使近年後方土地已完成整合，問題仍未完全排除。仲介表示，現有車道動線仍偏狹小，大型遊覽車進出與停放不易，對仰賴團客的飯店經營模式形成限制。

▲東區閒置飯店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產文化東苑加盟店經理黃羽葳表示，該案位於東區核心，鄰近南紡購物中心、平實營區與未來捷運題材，生活機能成熟，加上台南觀光與國旅需求仍在，「市中心仍有大量平價飯店住宿需求」。

她指出，以土地來看，東寧路一帶目前行情約落在每坪100萬元上下，此案換算132萬元屬合理區間；若以建物來看，目前東區屋齡30年上下大樓，每坪行情約20萬元，該案建坪單價約13.5萬元雖低於行情，但考量後續整修成本高，若要重新營運，至少還需再投入3~4億元，整體價格仍可視為符合市場行情。

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