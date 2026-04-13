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晚林俊傑3年賣房賺千萬　在地揭同層鄰居「獲利密技」

▲▼ 內湖豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「遠雄米蘭苑」6樓以7777萬元轉手，前屋主持有近10年，帳面增值近千萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

金曲歌王林俊傑3年多前賣內湖豪宅，幾乎打平出場。如今該社區同樓層戶別以7777萬元轉手，成交單價90萬元與當初林相同水準，但持有10年大賺近千萬元。專家分析，獲利兩樣情的關鍵在於坪數及取得時間。

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2022年媒體報導，金曲歌王林俊傑以1.02億元出售內湖豪宅「遠雄米蘭苑」6樓戶，換算單價89萬元。而他在約13年前購入，未見實登，但房產業者以貸款資料推估，其購入價格約1億元，等於轉手沒賺錢，當時還被稱為「佛系賣房」。

如今過了3年多，「遠雄米蘭苑」6樓另一戶以7777萬元交易，換算單價90萬元，價碼與當時林俊傑差不多，但這位前屋主持有約10年，帳面增值977萬元，漲幅14%，經查謄本買賣雙方皆為自然人。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「同樓層交易，林俊傑幾乎平轉、另一屋主卻大賺近千萬元，關鍵在於戶別坪數以及入手時間。」

賴志昶指出：「林俊傑戶別房屋坪達102坪，總價破億元，以非一線豪宅地段而言，買方多少受限，此外林購入的時間逢豪宅市場多頭，取得成本不低，使得轉手時未現明顯獲利。」

反觀今年成交的另一6樓戶，賴志昶指出：「雖然房屋坪79坪也不小，總價也超過北市7000萬元限貸門檻，但這種產品仍有一定需求，且前屋主購入時間點為2016年，取得單價僅78萬元，算是撿了個大便宜。」

▲▼ 內湖豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「遠雄米蘭苑」位於五期重劃區，座落新富街，緊鄰明美公園，地段不錯。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「遠雄米蘭苑位於五期重劃區，座落新富街，緊鄰明美公園，地段不錯、頗有清幽之感，社區屋齡13年，維持得還不錯，以中大坪數物件來說，成交9字頭上下符合行情。」

不過，歐政良指出：「這幾年內湖總價破7000萬元的中古物件，銷售頗為辛苦，這也使得遠雄米蘭苑行情多維持在8~9字頭。」

大小坪數、新舊價差不小！歐政良表示：「內湖五期重劃區開發算是相當飽和，觀察區內預售案義泰田境、國泰蒔美，過去成交單價都已達120萬元以上。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「遠雄米蘭苑」6樓交易轉手分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：林俊傑內湖豪宅五期遠雄米蘭苑賺錢東森房屋大家房屋

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