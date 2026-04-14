「複合式餐飲南霸天」又少1間　屋主秒開25萬招租

▲台南永康最熱鬧中華路上的「異人館」永康店，近期歇業，不只大門深鎖，連招牌都火速拆下。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南部人熟悉的「異人館」堪稱複合式餐飲南霸天，又少一間！位於永康最熱鬧中華路上的「異人館」永康店，日前歇業後，不只大門深鎖，連招牌都火速拆下，讓不少在地人相當錯愕，屋主立刻開出月租金25萬元招租。

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台南起家的「異人館」1994年創立，以多元化的無國界料理為主軸，不少南部人可說從小吃到大，永康中華路的永康店，根據《Google Maps》顯示，該店至少2012年就已開幕，營業14年，日前熄燈後連招牌都火速拆除，且在《Google Maps》已顯示永久歇業，讓不少在地人都相當錯愕，目前該品牌在台南還有5家分店。

▲根據《Google Maps》顯示，該店至少開業12年，日前已熄燈。（圖／翻攝自Google Maps）

而屋主也立刻開出月租25萬元重新招租。根據租賃資料，該店地坪167.59坪、建坪84.26坪，面寬18米，換算單坪租金約1491元。有網友在當地臉書社團《永康大小事》透露，該店營業到2月底，因為租約到期才歇業，看到地圖寫永久停業也很驚訝。

鼎發不動產開發林葳鈞表示，中華路向來是永康最成熟的商圈，沿路連鎖品牌、餐飲、零售業密集，區域人、車流穩定，1樓以透天店面為主，租金具支撐力，月租普遍落在10~20萬元，該物件地坪較大，後方附設停車場，租金也算符合區域行情。

林葳鈞分析，中華路後方多為屋齡30~40年的透天住家，地坪約20坪，總價約千萬元，但因屋況老舊、街廓狹小，不少購屋族轉向附近的東橋重劃區購屋，10年內大樓單價約35~38萬元，成為近期成交主力。

▲中華路沿線停車條件有限，尖峰時段不易停車。（圖／記者張雅雲攝）

不過，在地人卓先生坦言，中華路沿線停車條件有限，尖峰時段不易停車，加上餐飲競爭白熱化，附近的東橋重劃區快速吸納人口移入，又新開不少餐飲品牌，帶動部分消費外移，已分食原有在地客群；而中華路雖仍有機能優勢，但品牌汰換速度明顯加快。

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