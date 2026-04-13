1坪讓利10萬「以價換量」　北屯路第一座都更宅開工

▲「最壞時機」進場的北屯路首座都市更新案「品臻曦」銷售已過5成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「最壞時機」進場的北屯路首座都市更新案，「品臻曦」今（13）日舉辦開工典禮，該案歷經919打房，在2025年第四季進場，又逢2026年的土方之亂，如今又有石油之亂，仍憑藉一坪讓利10萬元的策略，相對順銷。信義房屋專家認為，目前的確反映建商以價換量、加速資金回籠的務實操作。

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過去是大理石工廠與廚具展售中心的北屯路上，當初品順建設機構以一坪地價超過90萬元購地，經歷3年時間，成為北屯路上第一座都市更新成功案例，不過，在正要推案時，卻遇到919金龍海嘯，如今動工又逢2026年的土方之亂，營建成本大幅增加。

▲新案「品臻曦」據實登揭露，目前銷售來到5成，均價落在50萬元，與周邊新案市價有著10~15萬元的落差。（圖／記者陳筱惠攝）

品順建設機構董事長李益寬認為：「北屯路上是台中北屯最精華的核心位置，緊鄰捷運綠線四維國小站與松竹站雙捷節點，在近期房市氛圍沉重的環境下，相信可以憑藉地段優勢與高品質規劃，順利銷售。」

品順建設機構總經理劉濬承表示：「政策一向對建商不友善，如這幾次的變動，都不是在原本計劃內的成本，未來還有『石油之亂』，目前營建成本像是塑料管，根本已經不出貨了。」

「品臻曦」規劃地上20層、地下4層，共107戶純住宅零店舖社區，坪數31~77坪的2~4房產品。

▲過去台中北屯區唯一一間日系流行服飾「思夢樂」目前也已掛上圍籬。（圖／記者陳筱惠攝）

基地對面就是過去台中北屯區唯一一間日系流行服飾「思夢樂」，該1002坪土地在2025年3月時，寶家子弟兵和瑞建設以土地單價126萬元、總價13億元出售，成為北屯段地王，目前圍籬高築，有機會在下半年進場。

信義房屋崇德店業務林俊明表示：「北屯路近年在捷運綠線通車後，已從傳統幹道轉型為具備軌道經濟效應的成熟生活圈，區段價值穩定墊高，最近時間點橫跨多重市場利空，包括信用緊縮與營建成本上揚，在此背景下，越來越多建商採取讓利策略快速去化，反映建商以價換量、加速資金回籠的務實操作。」

林俊明認為：「近期自住型買盤、投資置產型買盤，對於具交通優勢與產品規劃完整的個案相對偏好，買氣部分，4月份相對第一季，信心已回穩許多。」

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