未來裝潢不再說做就做！2026裝修新制將上路「先申請審查才能開工」

▲未來裝潢不再說做就做！2026裝修新制將上路，申請審查成為開工前關鍵門檻 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

未來你家要裝潢，可能連「什麼時候開工」都不能自己決定！過去不少人裝修，找好木工、水電，談好價格就能直接進場施工，但這樣的模式，正在被改寫。隨著2026年室內裝修制度逐步調整，越來越多工程在動工前，必須先完成申請與審核程序，否則就可能面臨違規風險。 換句話說，裝修這件事，正從「想做就做」，轉變為「先通過規則才能做」。

隨著送審範圍擴大、責任歸屬重整與契約制度強化，整體裝修流程與市場結構同步出現變化。業界指出，未來民眾在裝修前的規劃與業者選擇，將比過去更加關鍵，甚至直接影響工期、成本與風險控管。

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送審制度擴大 裝修正式納入工程管理邏輯

在政策趨勢下，室內裝修送審範圍明顯擴大。田田設計室內設計師褚世宇指出，除貼壁紙、油漆、更換窗簾與一般地板鋪設等輕裝修外，多數涉及空間變動、天花板工程及水電系統調整的項目，原則上皆須申請室內裝修許可。

此一變化，實質改變了裝修流程的起點。過去可直接進場施工的模式逐漸退場，取而代之的是先完成圖說設計與審查申請，再進入施工階段的標準流程。對屋主而言，裝修的第一步不再只是討論風格，而是先確認工程是否具備合法條件與申請可行性。

▲▼2026裝修新制需先完成圖說設計與審查申請，再進入施工階段的標準流程。（圖／記者王威智攝）

成本與工期同步上修 產業門檻重新定義

隨著審查制度導入，裝修案的前期作業顯著增加。從設計圖繪製、文件準備到送審流程，每一個環節都直接影響整體時程與預算配置。

褚世宇表示，審核時間與申請成本將明顯提高，整體裝修期程勢必拉長。在此趨勢下，多數民眾將更傾向委託具備合法登記與專業資格的室內裝修公司，以降低流程不確定性。

從產業面觀察，制度正進行一場結構性的篩選。未具資格或缺乏專業能力的工班將逐步被排除，市場將由具備設計、法規與工程整合能力的團隊主導。

自己統包風險升 專業整合成為關鍵能力

過去部分屋主透過自行統包方式降低成本，但在制度趨嚴之下，這樣的操作空間正逐漸收縮。當缺乏完整設計圖與專業規劃時，施工過程容易出現認知落差，進而衍生追加費用與工期延誤。

褚世宇指出，特別是在涉及送審與法規要求的情況下，溝通不良將直接轉化為時間與成本的雙重負擔。這也意味著，未來裝修市場的競爭關鍵，將不再只是價格，而是整合設計、工程與法規的能力。

▲廁所翻修若涉及格局變更、天花板或水電調整，多數已納入申請室內裝修許可範圍，僅簡單油漆、貼壁紙等輕裝修不在此限 。（圖／記者王威智攝）

定型化契約推進 裝修合約邁向標準化

除了施工流程的改變，契約制度亦同步升級。政府正推動室內裝修定型化契約，要求明確載明審閱期、工程保固與設計施工一致性等關鍵條款。

此舉旨在降低資訊不對等與合約風險，使消費者權益獲得更完整保障。對屋主而言，合約將不再只是形式文件，而是確保工程品質與責任歸屬的重要依據。

目前已有部分設計公司提前導入相關規範，顯示制度雖尚未全面強制，但實務端已開始調整。

過渡期中的新常態 市場已先於制度轉變

整體而言，市場俗稱的2026裝修新制，並非單一法規一次到位，而是多項政策於2026年內陸續推動。相關規範仍處於預告與修正階段，但產業端已逐步依循新制邏輯運作。

對即將進行裝修的民眾而言，最實際的做法，是提前以新制標準進行規劃，包括確認工程是否需送審，以及在簽約時審慎檢視契約內容，以確保流程順暢並降低潛在風險。