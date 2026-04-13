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未來裝潢不再說做就做！2026裝修新制將上路「先申請審查才能開工」

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲未來裝潢不再說做就做！2026裝修新制將上路，申請審查成為開工前關鍵門檻 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

未來你家要裝潢，可能連「什麼時候開工」都不能自己決定！過去不少人裝修，找好木工、水電，談好價格就能直接進場施工，但這樣的模式，正在被改寫。隨著2026年室內裝修制度逐步調整，越來越多工程在動工前，必須先完成申請與審核程序，否則就可能面臨違規風險。 換句話說，裝修這件事，正從「想做就做」，轉變為「先通過規則才能做」。

隨著送審範圍擴大、責任歸屬重整與契約制度強化，整體裝修流程與市場結構同步出現變化。業界指出，未來民眾在裝修前的規劃與業者選擇，將比過去更加關鍵，甚至直接影響工期、成本與風險控管。

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送審制度擴大　裝修正式納入工程管理邏輯
在政策趨勢下，室內裝修送審範圍明顯擴大。田田設計室內設計師褚世宇指出，除貼壁紙、油漆、更換窗簾與一般地板鋪設等輕裝修外，多數涉及空間變動、天花板工程及水電系統調整的項目，原則上皆須申請室內裝修許可。

此一變化，實質改變了裝修流程的起點。過去可直接進場施工的模式逐漸退場，取而代之的是先完成圖說設計與審查申請，再進入施工階段的標準流程。對屋主而言，裝修的第一步不再只是討論風格，而是先確認工程是否具備合法條件與申請可行性。

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▲▼2026裝修新制需先完成圖說設計與審查申請，再進入施工階段的標準流程。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

成本與工期同步上修　產業門檻重新定義
隨著審查制度導入，裝修案的前期作業顯著增加。從設計圖繪製、文件準備到送審流程，每一個環節都直接影響整體時程與預算配置。

褚世宇表示，審核時間與申請成本將明顯提高，整體裝修期程勢必拉長。在此趨勢下，多數民眾將更傾向委託具備合法登記與專業資格的室內裝修公司，以降低流程不確定性。

從產業面觀察，制度正進行一場結構性的篩選。未具資格或缺乏專業能力的工班將逐步被排除，市場將由具備設計、法規與工程整合能力的團隊主導。

自己統包風險升　專業整合成為關鍵能力
過去部分屋主透過自行統包方式降低成本，但在制度趨嚴之下，這樣的操作空間正逐漸收縮。當缺乏完整設計圖與專業規劃時，施工過程容易出現認知落差，進而衍生追加費用與工期延誤。

褚世宇指出，特別是在涉及送審與法規要求的情況下，溝通不良將直接轉化為時間與成本的雙重負擔。這也意味著，未來裝修市場的競爭關鍵，將不再只是價格，而是整合設計、工程與法規的能力。

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▲廁所翻修若涉及格局變更、天花板或水電調整，多數已納入申請室內裝修許可範圍，僅簡單油漆、貼壁紙等輕裝修不在此限 。（圖／記者王威智攝）

定型化契約推進　裝修合約邁向標準化
除了施工流程的改變，契約制度亦同步升級。政府正推動室內裝修定型化契約，要求明確載明審閱期、工程保固與設計施工一致性等關鍵條款。

此舉旨在降低資訊不對等與合約風險，使消費者權益獲得更完整保障。對屋主而言，合約將不再只是形式文件，而是確保工程品質與責任歸屬的重要依據。

目前已有部分設計公司提前導入相關規範，顯示制度雖尚未全面強制，但實務端已開始調整。

過渡期中的新常態　市場已先於制度轉變
整體而言，市場俗稱的2026裝修新制，並非單一法規一次到位，而是多項政策於2026年內陸續推動。相關規範仍處於預告與修正階段，但產業端已逐步依循新制邏輯運作。

對即將進行裝修的民眾而言，最實際的做法，是提前以新制標準進行規劃，包括確認工程是否需送審，以及在簽約時審慎檢視契約內容，以確保流程順暢並降低潛在風險。

關鍵字：裝修新制室內裝修裝潢裝修室內設計裝修法規定型化契約裝潢費用裝修流程房產

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