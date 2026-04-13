寶佳、中工大戰未停　為董事會名單鬧上法庭

▲堡新及佳峻委任律師林正疆（左）、葉建偉批中工憑空自創法律概念，違法剝奪股東提名權 。（圖／堡新提供）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）經營權持續開打，針對董事及獨立董事名單打上法院，庭後裁定尚未出爐，寶佳怒斥中工，「妄圖霸佔經營權的打手，惡意曲解法規。」隨即，中工也做出回應，「遺憾寶佳於庭後旋即發布不實指控企圖干擾司法，中工堅守公司治理底線並尊重獨立審判，靜待法院公正裁定。」

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中工（2515）經營權之爭開打，中工預計在5月21日股東會時進行改選，而日前中工宣布依《企業併購法》及《公司法》，認定寶佳陣營的佳峻投資、華建、堡新投資兩組提名名單共12席，為違法超額提名，因此中工宣布「依法不予列入今年改選的候選人名單。」

寶佳人馬也不甘示弱，委請律師向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態假處分，智慧財產及商業法院今（13）日開庭審理。

堡新、大華委任律師林正疆及佳峻投資委任律師葉建偉，於今日庭後嚴正指出，「中工公司董事會以『共同取得人』為由，全面剔除堡新、大華及佳峻所提名之董事及獨立董事候選人，此一作為是憑空創設法律概念。」

寶佳強調：「股東提名權既為《公司法》明文保障之權利，其行使範圍與限制均應由立法者明確規定，絕非公司董事會得以自行解釋或任意限縮。」同時抨擊：「本案就是董事會淪為公司派妄圖霸佔經營權的打手，惡意曲解法規，剝奪特定股東權利，及全體公司股東權益。」

▲中華工程委任律師吳彥鋒（左）、張揚今日出席商業法院開庭。（圖／中工提供）

對此，中工強調：「遺憾寶佳集團於庭後旋即發布不實指控企圖干擾司法，中工堅守公司治理底線並尊重獨立審判，靜待法院公正裁定。」

中工抨擊：「該特定陣營卻在法官尚未做出初步裁定前，迫不及待以妄圖霸佔、打手等情緒性字眼發布不實聲明。」

中工委任律師吳彥鋒表示：「於開庭時已向法官清楚說明，根據《企業併購法》規定，凡基於同一併購目的而申報為共同取得人之團體（如寶佳集團旗下等 15人），在法律地位上應被視為『同一人、同一關係人』的整體，於董事提名權之行使時，其人數計算應合併觀察，不應再被割裂解讀為彼此獨立、互不相關之一般股東。」

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