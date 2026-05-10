提議婚後再買房！女友堅持「沒掛名」就沒安全感　網：前提是55分

▲女友覺得婚前買房很沒安全感。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，與交往兩年的女友有結婚共識，但近期規劃買房卻意見不同。女友起初堅持買預售屋，後來又要求若買成屋，就要共同登記，甚至提議婚後再買。對此，他感到相當不解，所以想詢問大家的看法。貼文曝光後，引起討論。

婚前買房爆分歧

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「婚前買房讓女生沒安全感」為標題發文。原PO表示，他與女友交往兩年並有結婚規劃，近期看房時卻出現意見分歧。他傾向購買成屋直接入住，女友卻執意買三、四年後才交屋的預售屋。

經討論後，女友妥協買成屋，但要求房子登記兩人名字，並主張依薪水比例負擔房貸，由她支付兩成費用。這席話讓原PO相當傻眼，不懂出兩成要幹嘛？

扯安全感盼婚後買

原PO接著指出，女友隨後更提議乾脆婚後再買房，房貸由男方全出，而房子對分，否則若房子沒有自己的名字，會沒有安全感。面對這般言論，他坦言不知道該如何回應，也對自己感到產生懷疑，因此他就想知道，婚前買房是很不合理的事情嗎？若另一半要求簽婚前財產協議，大家會怎麼想？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好煩耶，沒出錢沒她的名字很合理啊，她要掛名就叫她也付錢啊，扯什麼安全感？她也可以自己在婚前買一間啊」、「不想人財兩空至少要簽婚前協議，他要安全感，你就不用嗎」、「我覺得婚前協議不錯，不過講協議傷感情，畢竟台灣好像還沒有很流行婚前協議」、「我支持婚後買，但前提是雙方出錢55分」、「每次看到安全感這三個字就很大翻白眼」。