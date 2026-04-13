房市有感降溫　鳳山新案重回30萬地板價

▲鳳山有預售案單價為30.86萬元，不但是該社區新低價，也是鳳山時隔一年再度重返30萬元地板價。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

俗話說「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。」受央行信用管制影響，房市買氣直落，開始有建案價格出現鬆動，根據實登，鳳山有預售案單價最低為30.86萬元，不但是該社區新低價，也是鳳山時隔一年再度重返30萬元地板

價。

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根據實價登錄揭露，若扣除地上權等特殊產品，鳳山1月有預售案6樓戶、48.75坪，以總價1348萬元成交，換算單價30.86萬元，不僅創下該社區實登新低價，也是鳳山近1年來最低單價，房價再度回到30萬元地板區。該案位於鳳山頂新生活圈，社區總戶數112戶，目前已揭露15筆成交，單價落在30.86萬至35萬元之間。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，這波讓利多屬「個案操作」，背後關鍵在於當初土地取得成本較低，加上配合央行喊話讓利與銷售節奏調整，並非全面性降價趨勢。

▲根據實價登錄揭露，1月鳳山有新案出現單價30.86萬元，是鳳山近1年來最低單價。（圖／翻攝自實價登錄網站）

謝哲耀分析，目前來人減少情況下，各區域爭搶來客的競爭都相當激烈，普遍會出現1~2個「讓利案」，藉此加快去化速度，已經呈現「有讓利就會先跑」，銷售速度明顯優於其他個案。不過這類價格並非長期策略，而是階段性操作，一旦銷售達到建商設定的去化目標，價格隨時可能回調。謝哲耀說：「有時候業者1通電話，代銷就可能直接調回每坪原本預定價格。」

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，由於現階段土地價格幾乎沒降，加上營建成本持續攀升，包括原物料、人工及土方費用全面上漲，地上15樓新案的新成本已逼近單坪20萬元，以2字頭尾、3字頭初的個案來看，未來幾乎沒有讓利空間，之後新成本個案價格恐難以再大幅下修。

此外，部分建商在利潤無法支撐下，甚至選擇延後推案或暫緩開工，以避免虧損擴大。謝哲耀分析，一旦供給量縮減，未來市場可選物件將進一步減少，價格也將回歸個案表現。

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