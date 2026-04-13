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2年淘汰80家房仲　房仲公會：1數字證信心回穩

▲▼信義房屋,台灣房屋,房仲,房仲店,店頭,房仲店頭。（圖／記者張菱育攝）

▲台中房仲店家數連跌2年，從2024年的1558家一路跌至1512家，最新數據已跌破1500家，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房仲店家數連跌2年，從2024年的1558家，最新數據已來到1478家，2年收掉80間，即便如此，2025年全年實際上仍有96家新店掛牌營運，台中市不動產仲介公會理事長林志雲指出，目前仲介業家數的變動多屬正常的「汰弱留強」。

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根據台中市不動產仲介公會最新資料顯示，2025年台中房仲店頭總數為1512家，雖較2024年的1558家減少46家，但全年實際上仍有96家新店掛牌營運，顯示新血入局的意願依然強勁。

而今年第一季剛結束，「新陳代謝」的趨勢仍持續上演，截至2026年3月底，台中市房仲公會會員家數微幅降至1478家，家數雖隨市場波動，但展店火力並未熄滅，單是2026年4月的第一週，台中便已有3家新仲介店頭接力掛牌，反映出具備實力的業者正加速搶佔市場版圖。

▲▼ 北區,房仲店頭,賣地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市不動產仲介公會理事長林志雲指出，目前仲介業家數的變動多屬正常的「汰弱留強」。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市不動產仲介公會理事長林志雲指出：「目前仲介業家數的變動多屬正常的汰弱留強。部分不適合產業競爭的從業人員，會趁著房市冷淡之際順勢轉職，這也讓留下的團隊專業度更高。」

林志雲強調：「台中擁有全台最密集的重劃區與建設題材，房仲業的服務量能依然穩健，目前的轉變並非單向萎縮，而是正朝向更高品質、品牌化的方向進行重整。」

▲▼ 房仲開幕 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在這一波逆勢佈局中，最具指標性的案例為慕義地產斥資千萬元在七期精華區打造旗艦仲介店。（圖／記者陳筱惠攝）

市場信心的回溫也反映在成交數據上，受限於2025年全台買賣移轉棟數萎縮至26.1萬棟的9年新低，然而，2026年3月台中市單月建物買賣移轉棟數已回升至3195棟，較2月份的1875棟大幅成長70%，雖然2月份有農曆春節、工作日較少，但市場普遍解讀，這已是信心回穩的明確跡象。

此外，央行針對第二戶限貸令微幅鬆綁至6成，也讓原先觀望的剛性需求買盤逐步回流，成為業者敢於在4月密集展店的關鍵支撐。

在這一波逆勢佈局中，最具指標性的案例為慕義地產總經理翁維隆，斥資千萬元在七期精華區打造旗艦仲介店，導入結合共享平台與自媒體經營的「美式經紀人2.0」概念，該店已於2026年3月正式開業。

翁維隆表示：「選擇在七期展店是看準其極高的品牌曝光度，並能就近服務高資產客戶。」他也直言：「即便房市不好，還是要拼一把。」

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關鍵字：台中房仲房市回溫店數減少新店開業七期房市

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