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中捷藍線B8站用地「私有地占96%」！捷工局說明補償方式

▲台中捷運藍線建設持續推進。（圖／捷工局提供）

▲台中捷運藍線建設持續推進。（圖／捷工局提供）

記者陳致平／綜合報導

台中捷運藍線建設持續推進，台中市政府捷運工程局日前於沙鹿區公所舉辦「捷運藍線B8站出入口捷運系統用地取得作業」。捷工局表示，捷運藍線為台中重要東西向運輸動脈，串聯台中港特定區、沙鹿、東海、中科至市區及台中車站，未來將與台鐵及捷運綠線整合，建構完整都會軌道路網，提升通勤效率並紓解台灣大道壅塞情形。

捷工局主任秘書連昭榮指出，B8站位於沙鹿區正英路與台灣大道交叉口，為高架車站，出入口規劃已綜合考量工程可行性、服務範圍及轉乘便利性，並以優先使用公有土地為原則。

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捷工局補充道，基於整體系統需求，仍須依法取得部分私有土地。此案用地面積約0.3687公頃，共計12筆土地，其中私有地約占96.6%、公有地約3.4%，影響約8位土地所有權人及利害關係人，占當地人口比例約0.11%，土地現況以空地及雜木林為主（約95%），另有少部分鐵皮屋與圍籬，對周邊住宅及產業影響相對有限。

捷工局說明，此案已採最精簡設計並將徵收範圍縮減至必要最小限度，且因捷運設施屬永久性公共建設，依法須以取得所有權方式辦理，無法以租用或其他方式替代；在補償機制方面，將依《土地徵收條例》辦理，並以協議價購為優先，合理保障地主權益，並視需要協助就業或轉業資源銜接。

捷工局進一步表示，此案完工後，將強化台中都會區公共運輸服務，促進大眾運輸使用，降低私人運具依賴，不僅有助減少碳排放與空氣污染，也可帶動沿線土地利用及地方發展，提升整體經濟效益與就業機會，整體計畫具備公益性、必要性及合法性，且範圍內無古蹟或生態敏感區。

另外，藍線龍井機廠用地透過多次公聽會與民眾溝通，私有土地已達96%以「協議價購」方式順利取得。龍井機廠現已進入整地及先期工程階段，主線段及車站出入口用地亦持續推進，其中涉及高架化工程的土地上空或地下使用範圍，已於2月11日至3月12日公告30日，後續將依《大眾捷運法》及相關規定辦理用地取得，邁向如期如質完工目標。

關鍵字：台中捷運龍井機廠

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