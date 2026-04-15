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高股息ETF動輒8%還買房嗎？　專家教「存股換房」最高勝率打法

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲選擇買股？還是買房？是許多置產族經常陷入的難題。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

高股息ETF動輒7~8％殖利率，不少人開始懷疑，是否還有必要背房貸買房？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《CWC財商講堂》主理人C大、馨傳不動產智庫執行長何世昌，從報酬、風險、現金流角度，解析「買房VS買股」的真實差異。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析「買房」還是「買股」比較保值。

C大指出：「房地產屬於低波動資產，長期走勢相對穩定，但資金流動性差；股票與ETF波動大，短期可能大賺或大賠，關鍵不在報酬率，而在投資人是否撐得住。」他坦言：「股票若遇到市場低點被迫出場，再高的長期報酬概念都派不上用場。」

何世昌則表示：「從長期複利來看，股票報酬率確實高於房地產，以過去30年數據來看，房市年均漲幅約5％、股票長期複利可達10％左右。」

但何世昌提醒：「前提是你要買對，而且撐得住！」他表示：「目前約有6成個股仍在年線以下，若沒跟上主流產業，即使投資ETF也不一定穩賺。」他說：「相較之下，房市方向相對明確，適合風險承受度較低的人。」

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 跌破2萬點。（圖／記者屠惠剛攝）

▲股票報酬率確實高於房地產，但前提是買對標的，目前約有6成個股仍在年線以下。（示意圖／記者屠惠剛攝）

談到投資心理，兩人認為買房具有「強迫儲蓄」效果，房貸繳款讓人不敢亂花錢。而股票流動性過高，反而容易因情緒操作而提早賣出，他們說：「是否適合，端看個人紀律。」

對於年輕人如何起步，何世昌分享自身經驗，「早期先存股累積頭期款，再買預售屋鎖房價。」他指出：「預售屋頭期款約15％，工程期3～5年，期間仍可持續投資股票，兼顧彈性與資金效率。」

在買房策略上，何世昌建議「一二三換屋法」，「從1房起步、先求有再求好，小坪數總價低、漲幅往往更有彈性，等資產放大後再換2房、3房，比一開始硬撐一步到位更務實。」

至於房貸增貸買ETF的槓桿操作，C大提醒：「數學算得過不代表風險可控，利率與股市波動都可能讓現金流失衡，並不適合一般人模仿。」

兩位專家一致認為：「買房或買股沒有標準答案，真正重要的是對工具的理解、穩定的現金流，以及能否承受波動風險。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲C大（中）與何世昌（右）認為：「買房或買股沒有標準答案 。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

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關鍵字：買房買股股票房地產保值地產詹哥老實說何世昌C大

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