22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

▲女子看屋示意圖。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

高雄一名22歲正妹近日在社群平台分享購屋喜悅，年紀輕輕就買下熱鬧的鹽埕區房產，讓她直呼興奮到像在作夢。她坦言為了夢想選擇跑船生活，雖然辛苦但報酬極高，引發超過4萬名網友點讚關注。內行人指出，船員若能晉升甲級，月薪20萬元只是基本起跳，這則超勵志的買房清單也讓不少受薪階級驚嘆，原來航海才是通往財富自由的捷徑。

樂觀女船員工作累也充飽電

這名年輕女船員在Threads發文感嘆，雖然每天與大海為伍、生活枯燥，但想到買房之後，未來休假回家只要走路就能去駁二特區觀看大港開唱，工作累積的疲勞瞬間消散。她以極為正向的態度面對辛苦的海上生活，引發大批網友敲碗詢問，好奇年輕女孩究竟要如何才能敲開航海世界的大門，進入這行外界眼中的高薪領域。

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新手入行可選乙級船員捷徑

原PO對此熱心解釋，船員體系主要分為甲板部與輪機部兩大類。針對想快速賺錢的新手，她建議「乙級船員班」是門檻最親民的捷徑，雖然體力活比例較高，但壓力相對較小，非常適合想轉職的人挑戰。若是目標鎖定更高薪的甲級船員，則必須具備海事相關科系學位，或透過學士後專班補修專業學分，才能取得晉升管理層的資格。

內行證實甲級月薪20萬起跳

貼文引發熱議後，許多熟悉航運業的網友紛紛出面證實薪資行情。有人透露同學從船副一路拚到成為全台首位女船長，也有人直言甲級船員第3年的月薪就能突破20多萬元。更有民眾分享學弟在長榮海運（Evergreen Marine Corporation）擔任貨櫃輪船長，月薪甚至高達30萬以上，只是代價是每年約有半年時間無法與家人見面。

高報酬背後需忍受與家分離

雖然薪水優渥令外界稱羨，但原PO在文末也不忘溫馨叮嚀，航海是一份高報酬與高壓力並行的職業。她強調在追求優渥待遇與買房夢想前，一定要先慎重衡量自己對家庭的眷戀程度，以及是否能忍受長時間在海上漂流的孤寂感。畢竟能年紀輕輕就晉升有房一族，背後付出的體力與心理素質絕對超乎常人想像。