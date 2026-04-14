買盤主力洗牌　全台近5成購屋族年收不到百萬

▲年薪60~80萬元族群為買房主力，占比達16.6％。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

年薪60~80萬元族群為買房主力，占比達16.6％。其次為40~60萬元、80~100萬元，年薪百萬元內占約46.8%，顯示首購年輕族群為近期房市買盤主力。

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！ 專家揭「房價回檔」信號

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構根據聯徵中心數據，2025年全台申貸人的年收入結構中，以60~80萬元者占比達到16.6％最高，其次為40~60萬元、80~100萬元兩大族群，分別以占比15.2％、15％。

綜觀除北市之外的五大都會區，申貸人年收入前3名結構與全台相符，皆集中在40~100萬元這區間，其中五都購屋人年收入占比最多族群，也都是年收入60~80萬元者，顯示年收百萬元以內的首購年輕族群，為近期房市買盤主力。

而房價最高的北市，其購屋族群結構明顯與全台不同，以年收入80至100萬元者占比最高，並以年收入逾400萬元的高資產族群次之。





▲2025年申貸人年收入前三名統計。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「前年919以來，市場買盤僅剩自住風氣，此外銀行限貸氛圍下僅有首購族群較不受貸款審核壓力，令此類族群宛如手握『免死金牌』，能在房市趨冷環境之下順利置產。」

年薪60~80萬元比例最高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「此級距換算月薪5~6.6萬元，若以年輕夫妻、雙薪家庭來看，每月就有10~13萬元收入，在存夠2~3成頭期款的前提下，確實以買代租是個好選擇，以房貸1000萬元來說，首購利率30年攤還，每月近4萬元。」

至於台北市，住商不動產北市區協理錢思明表示：「去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，金字塔頂端人口面臨全球局勢詭譎多變，多有置產抗通膨的想法，因此在股市收穫滿滿現金後，投入較穩定的不動產市場。」

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！ 專家揭「房價回檔」信號